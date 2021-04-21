Ученые определили, как коронавирус поражает мозг

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Ученые из Великобритании и Швейцарии провели ряд экспериментов на мышах. Биологи изучили пути проникновения коронавируса в мозг и определили виды повреждений, которые он там вызывает. Полученные результаты объясняют причину возникновения неврологических осложнений у переболевших COVID-19 и такого симптома, как "мозговой туман", пишет РИА Новости.

Первоначально новую коронавирусную инфекцию идентифицировали как тяжелый острый респираторный синдром, но дальнейшие наблюдения показали, что вирус поражает и другие органы, в том числе и мозг.

Многие пациенты во время заболевания COVID-19 и даже после выздоровления жалуются на ухудшение памяти, когнитивные нарушения, нарушения сна, тревожность, а также характерный "мозговой туман", проявляющийся в сонливости, апатии, снижении реакции, рассеянности сознания и повышенной утомляемости. Однако точный механизм того, как коронавирус поражает мозг, до сих пор оставался плохо изученным.

Ученые из Цюрихского и Ливерпульского университетов использовали генно-модифицированных мышей с человеческим рецептором hACE2 в качестве модели для изучения действия COVID-19 на мозг. Авторы интраназально инфицировали животных низкими или высокими дозами SARS-CoV-2 и наблюдали, как вирус действует на мозг.

Оказалось, что через неделю после заражения вирус проник в мозг через обонятельную луковицу. Исследователи сделали такой вывод, так как обнаружили, что вирус распространился в обонятельном эпителии и нейронах обонятельной луковицы, а также в лобных областях мозга и отделах, имеющих связи с обонятельной луковицей, — гиппокампе, таламусе и гипоталамусе. При высоких дозах ученые наблюдали более широкое распространение вируса в головном и спинном мозге.

"При легкой форме COVID-19 может возникнуть инфекция мозга через обонятельную луковицу и другие нейрогенные пути. Тогда это приведет к нейронной инфекции и легкой воспалительной реакции. Возможно, именно этот сценарий объясняет потерю вкуса и запаха, а также сильные головные боли", — пишут авторы статьи.

Исследователи отмечают, что в передней части мозга есть несколько областей коры, отвечающих за память, внимание и исполнительные функции, которые могут быть нарушены во время заражения вирусом.

Биологи выяснили, что вирус распространяется в нескольких типах клеток головного мозга — изначально инфицирует нейроны, но не приводит к их гибели, но зато вызывает апоптоз клеток микроглии и иммунных клеток, хотя при более детальном изучении оказалось, что ни одна из этих клеток не была напрямую инфицирована вирусом.

Авторы отмечают, что высокая доза инфекции повышает тяжесть последствий коронавирусной инфекции для мозга, хотя и не вызывает прямой гибели нейронов.

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