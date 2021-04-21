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Комиссия МПА СНГ обсудит темы социальной защиты в странах Содружества

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210421/34472175/komissiya-mpa-sng-obsudit-temy-socialnoj-zashity-v-stranah-sodruzhestva.html

В повестке дня заседания комиссии — меры законодательной поддержки трудовых мигрантов в период пандемии.

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Заседание Постоянной комиссии по социальной политике и правам человека Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ) проходит в среду в режиме видеоконференции Парламент Молдовы на заседании комиссии представляет депутат Владимир Односталко.

Флаги стран СНГ
© Photo : CIS website
Представитель Молдовы участвует в заседании экспертного совета МПА СНГ

В повестке дня — темы социальной защиты граждан, в том числе в условиях глобального пандемического кризиса, и меры законодательной поддержки трудовых мигрантов в период пандемии.

Представители парламентов стран, входящих в МПА СНГ, обсудят проект концепции модельного закона о цифровом здравоохранении, проект рекомендаций по законодательному обеспечению защиты работников в случае банкротства предприятия.

Также в повестку заседания вошли проекты модельных законов о донорстве органов, об обеспечении равного доступа к услугам по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции в странах СНГ, а также проект концепции модельного закона о рекламе и социальных аспектах здорового образа жизни.

Участники обсудят ход подготовки к V Международному форуму труда в Санкт-Петербурге, который пройдет с 19 по 23 апреля и будет посвящен вопросам занятости и миграционной политики. Будет рассмотрен и вопрос об организации совместной международной конференции "Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели устойчивого развития" при участии Европейского регионального бюро ВОЗ.

Комиссия по социальной политике и правам человека - одна из 11 постоянных комиссий МПА СНГ.

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Теги:
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