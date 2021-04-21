Во Франции ослабляют карантинные меры

С третьего мая откроются некоторые террасы ресторанов, будут сняты ограничения по передвижению между регионами. Комендантский час продолжит действовать с 19.00 до 6.00.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Франция постепенно выходит из жесткого карантина, заявил официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь. Некоторые ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса, будут сняты третьего мая, сообщает РИА Новости.

"Третьего мая ограничения по передвижению между регионами будут сняты. С середины мая откроются некоторые террасы ресторанов и часть культурных учреждений", - сказал Атталь на брифинге.

Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что эпидемия коронавируса в стране в последние несколько дней стала ослабевать, отмечается снижение числа новых заражений.

С начала апреля по всей Франции были введены новые карантинные меры на фоне третьей волны пандемии коронавируса. Закрылись школы, а также магазины, которые не относятся к списку первоочередных. Без специального свидетельства граждане страны могут перемещаться на расстояние не более 10 километров от дома, ограничены поездки между регионами. Кроме того, в стране с 19.00 до 6.00 продолжает действовать комендантский час. С конца октября во Франции остаются закрытыми кафе, рестораны, бары, культурные учреждения – музеи, театры, кинотеатры.

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