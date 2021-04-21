20:01 21 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.69
  • USD18.00
  • RUB0.24
  • RON4.40
  • UAH0.64
Поиск
Вакцина от коронавируса

Названы даты регистрации "Спутника Лайт"

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (219)
58 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/02/33834426.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210421/34474254/nazvany-sroki-registratsii-sputnika-layt.html

Прививка от коронавируса "Спутник Лайт" предполагает одно введение препарата. До конца года объемы производства вакцины могут достичь 30 миллионов в месяц.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Российская вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" может быть зарегистрирована уже в мае, а к концу года планируется производить более 30 миллионов доз в месяц, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Я думаю, что к концу года можно будет выйти на объемы производства больше 30 миллионов в месяц", - заявил министр, уточнив, что это может произойти и раньше.

Вакцина "Спутник Лайт" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которому также принадлежит разработка первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Результаты анализа данных 3,8 миллиона россиян, вакцинированных "Спутником V", показывают, что эффективность российской вакцины составила 97,6%.

Вакцина Спутник Лайт.
© Photo : Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
"Спутник Лайт" сможет снизить риск заражения коронавирусом вдвое

В отличие от "Спутника V", лайт-версия предполагает одно введение препарата. Ожидается, что при такой схеме использования "Спутник Лайт" будет обеспечивать защиту от коронавирусной инфекции на 3-4 месяца с эффективностью около 85%.

Ранее Минздрав РФ выдал разрешение на проведение клинических исследований "Спутника Лайт". Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил, что "Спутник V" - это не один препарат, а платформа вакцин. По его словам, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки, в России же флагманом будет "Спутник V".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (219)

По теме

Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт"
Вакцина "Спутник Лайт" проходит регистрацию

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: Елизавете II – 95, и она до сих пор источник вдохновения
Chicago stores seen boarded up following Chauvin guilty verdict
Видео: фанера вместо витрин: чикагские магазины ждали вердикта по делу Флойда
Денежные переводы трудовых мигрантов из России
Денежные переводы на родину трудовых мигрантов из РФ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться