Названы даты регистрации "Спутника Лайт"

Прививка от коронавируса "Спутник Лайт" предполагает одно введение препарата. До конца года объемы производства вакцины могут достичь 30 миллионов в месяц.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Российская вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" может быть зарегистрирована уже в мае, а к концу года планируется производить более 30 миллионов доз в месяц, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Я думаю, что к концу года можно будет выйти на объемы производства больше 30 миллионов в месяц", - заявил министр, уточнив, что это может произойти и раньше.

Вакцина "Спутник Лайт" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которому также принадлежит разработка первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Результаты анализа данных 3,8 миллиона россиян, вакцинированных "Спутником V", показывают, что эффективность российской вакцины составила 97,6%.

В отличие от "Спутника V", лайт-версия предполагает одно введение препарата. Ожидается, что при такой схеме использования "Спутник Лайт" будет обеспечивать защиту от коронавирусной инфекции на 3-4 месяца с эффективностью около 85%.

Ранее Минздрав РФ выдал разрешение на проведение клинических исследований "Спутника Лайт". Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил, что "Спутник V" - это не один препарат, а платформа вакцин. По его словам, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки, в России же флагманом будет "Спутник V".

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