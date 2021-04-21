Видео: протестующие в Германии выступают против ужесточения карантина

Поправки в закон об эпидемиологической защите населения включают введение комендантского часа с 22.00 до 5.00, закрытие школ и более жесткие ограничения для магазинов.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Бундестаг Германии в среду принял поправки в закон об эпидемиологической защите населения, санкционирующие ужесточение локдауна в связи с пандемией коронавируса. Голосование сопровождалось массовыми протестами в центре Берлина, передает РИА Новости.

На фоне проходящих протестов были задержаны более 150 человек, сообщает полиция. Среди нарушений, за которые производились задержания, нарушения мер инфекционной безопасности, нападения на правоохранителей и др.

Наибольшую критику в рядах оппозиции вызвали такие положения, как введение на общенациональном уровне комендантского часа с 22.00 до 5.00, закрытие школ и более жесткие ограничения для магазинов. Регулирование сохранится пока до конца июня.

"За поправки проголосовали 342 депутата, против - 250, воздержались 64", - сообщили в пресс-службе бундестага.

Положения будут реализованы, если число новых зараженных за семь дней превысит соответственно 100, 165 и 150 человек на 100 тысяч населения.

В четверг поправки будут утверждены в бундесрате, а в субботу уже могут вступить в силу. Закон должен подписать также президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

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