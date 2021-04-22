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Вакцина Спутник V

Стало известно, когда ВОЗ одобрит "Спутник V"

© REUTERS / DADO RUVIC
Общество
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Sputnik Молдова
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Эффективность российской вакцины "Спутник V " составляет 97,6%. ВОЗ может одобрить прививку уже в начале лета.

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. Российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" может получить одобрение ВОЗ уже в начале лета. Это может произойти в течение нескольких недель после завершения работы миссии ВОЗ, запланированной на май. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам встречи в Женеве с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом.

"Мы говорили о возможности такого решения сразу после завершения работы двух миссий, одна из которых уже сейчас находится в России, а вторая приедет в мае. Соответственно, если все это быстро делать, я думаю, что можно говорить о сроках, которые измеряются не месяцами, а неделями", - сказал Сергей Вершинин.

Он добавил, что работа с ВОЗ идет параллельно с наращиванием производства российской вакцины, и уже через месяц мощности позволят производить десятки миллионов доз "Спутник V", передает РИА Новости

Включение вакцины "Спутник V" в список прививок, одобренных Организацией для использования в экстренных ситуациях, станет важным шагом в борьбе с мировой пандемией.

Вакцина Спутник V
© AFP 2021 / MOHAMMED ABED
Гражданский оборот "Спутника V" достиг 16 миллионов доз

"Это, конечно, будет серьезное подтверждение правильности, нужности и эффективности нашей вакцины. Вы знаете, что мы уже заключили соглашения со свыше 60 странами и еще с десятками стран договорились о локальном производстве нашей вакцины. Я думаю, что после того, как мы проведем такую спецификацию с ВОЗ, востребованность нашей вакцины будет очень весомой в мире", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

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