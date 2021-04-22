В Турции введен круглосуточный комендантский час

Недавнее увеличение заболеваемости COVID-19 в Турции оказалось максимальным с начала пандемии, составив 63 082 случая, в среду был зафиксирован максимум смертей за сутки – 346.

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. Турецкие власти вводят круглосуточный комендантский час с пятницы по воскресенье на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, говорится в циркуляре МВД Турции.

В минувшую пятницу суточное увеличение заболеваемости COVID 19 в стране оказалось максимальным с начала пандемии, составив 63 082 случая, в среду был зарегистрирован максимум смертей за сутки - 346.

"В связи с тем, что 23 апреля является государственным праздником – Днем национальной независимости и детей, на этой неделе ограничение выхода на улицу начнется в 19.00 22 апреля и закончится в 05.00 26 апреля", – говорится в документе.

Во время действия комендантского часа разрешено покидать свои дома только для того, чтобы сделать покупки в продуктовом магазине или аптеке, также разрешены визиты к врачам и выгул собак. Передвижения можно осуществлять только с 10.00 до 17.00, передает РИА Новости.

Как заявил в конце марта президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений в 58 из 81 турецких провинций, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле, вновь вводится комендантский час по выходным – с 21.00 пятницы до 05.00 понедельника. Кроме того, в период священного для мусульман месяца Рамадан с 13 апреля до 12 мая кафе и рестораны на всей территории страны работают только в режиме доставки и навынос. Эрдоган позднее заявил об ужесточении ограничительных мер, в частности, об ограничении междугороднего сообщения и увеличении продолжительности ежедневного комендантского часа – теперь он длится с 19.00 до 05.00.

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