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Штаб-квартира компании AstraZeneca в Лондоне, Великобритания

Еврокомиссия намерена подать в суд на AstraZeneca из-за нехватки вакцин

© AP Photo / Matt Dunham
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (229)
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https://ru.sputnik.md/world_society/20210422/34480812/eurokomissiya-namerena-podat-v-sud-na-astrazeneca-iz-za-nekhvatki-vaktsin.html

СМИ сообщают, что ЕК готовится начать судебное разбирательство против компании AstraZeneca из-за проблем с поставками препаратов против коронавируса.

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. Еврокомиссия планирует инициировать судебное разбирательство против производителя вакцин AstraZeneca из-за нехватки препаратов, вызванной срывом поставок. Об этом сообщило американское издание Politico со ссылкой на пятерых дипломатов.

Vaccin AstraZeneca
© Inquam Photos / OCTAV GANEA
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По информации СМИ, Брюссель поднял этот вопрос накануне во время встречи послов, большинство представителей стран ЕС заявили, что поддержат инициативу.

Один из дипломатов пояснил, что суть происходящего состоит в том, чтобы обязать AstraZeneca предоставить оговоренные в контракте вакцины, пишет РИА Новости. Еще два дипломата заявили, что на текущей неделе наступит крайний срок, к которому страны ЕС должны дать отмашку на начало разбирательства в суде.

Использование вакцины AstraZeneca в мире
© Photo : РИА Новости
Использование вакцины AstraZeneca в мире

В последнее время ЕС столкнулся с проблемами в поставках одобренных для использования на его территории вакцин, в частности, компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (229)

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