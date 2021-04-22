Еврокомиссия намерена подать в суд на AstraZeneca из-за нехватки вакцин

СМИ сообщают, что ЕК готовится начать судебное разбирательство против компании AstraZeneca из-за проблем с поставками препаратов против коронавируса.

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. Еврокомиссия планирует инициировать судебное разбирательство против производителя вакцин AstraZeneca из-за нехватки препаратов, вызванной срывом поставок. Об этом сообщило американское издание Politico со ссылкой на пятерых дипломатов.

По информации СМИ, Брюссель поднял этот вопрос накануне во время встречи послов, большинство представителей стран ЕС заявили, что поддержат инициативу.

Один из дипломатов пояснил, что суть происходящего состоит в том, чтобы обязать AstraZeneca предоставить оговоренные в контракте вакцины, пишет РИА Новости. Еще два дипломата заявили, что на текущей неделе наступит крайний срок, к которому страны ЕС должны дать отмашку на начало разбирательства в суде.

© Photo : РИА Новости Использование вакцины AstraZeneca в мире

В последнее время ЕС столкнулся с проблемами в поставках одобренных для использования на его территории вакцин, в частности, компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.

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