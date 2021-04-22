01:26 23 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.68
  • USD17.99
  • RUB0.24
  • RON4.40
  • UAH0.64
Поиск
Далай-лама XIV

Далай-лама назвал главные угрозы для всех жителей планеты

© Sputnik / Нина Алексеева
Общество
Получить короткую ссылку
5210
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210422/34483315/dalay-lama-nazval-glavnye-ugrozy-dlya-vsekh-zhiteley-planety.html

Духовный лидер отметил, что существующие проблемы нехватки воды и глобального потепления можно решить, объединив усилия всех жителей планеты.

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. В Международный день Матери-Земли, который отмечается 22 апреля, далай-лама XIV обратился ко всем жителям планеты с призывом объединить усилия для решения проблемы глобального потепления и нехватки питьевой воды, передает РИА Новости. Сообщение было опубликовано на официальном сайте духовного лидера буддизма.

"Землю можно поистине назвать нашей матерью, и мы, ее дети, от нее зависим. Отдельные организации и государства оказываются беспомощными перед лицом таких всеобщих проблем, как глобальное потепление и истощение озонового слоя. Мы не сможем решить их, если не объединим усилия. ", - заявил далай-лама.

Он обратил внимание на проблему нехватки питьевой воды.

"Сегодня, более чем когда-либо, благосостояние людей во многих частях планеты находится под угрозой из-за острой нехватки воды и неподходящих санитарно-гигиенических условий. Вызывает беспокойство то, что почти два миллиарда человек во всем мире страдают из-за отсутствия доступа к основным медицинским услугам", - уверен духовный лидер.

Весна. Архивное фото
© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове отмечают День Земли

В этой связи он поприветствовал проведение саммита по климату, "на котором мировые лидеры соберутся для обсуждения вопросов, касающихся всех нас".

Саммит по климату, инициированный администрацией США, пройдет в виртуальном формате 22-23 апреля. Как заявлял Белый дом, президент Джо Байден пригласил к участию в нем более 40 лидеров различных стран. СМИ сообщали, что во время встречи президент США может объявить о новых обязательствах по сокращению выбросов, которые Соединенные Штаты готовы взять на себя.

Международный день Матери-Земли (International Mother Earth Day) отмечается 22 апреля. Он провозглашен по инициативе Боливии на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) 22 апреля 2009 года. Соавторами резолюции выступили более 50 государств - членов ООН.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Путин выступит на Климатическом саммите

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Бабочка на лице девушки, Бишкек.
Фото: живая планета Земля - наш общий дом
Художник украшает московские арки панно и мозаикой
Видео: вместо холста - панно и мозаика на стенах обычных "сталинок"
Денежные переводы трудовых мигрантов из России
Денежные переводы на родину трудовых мигрантов из РФ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться