Далай-лама назвал главные угрозы для всех жителей планеты

Духовный лидер отметил, что существующие проблемы нехватки воды и глобального потепления можно решить, объединив усилия всех жителей планеты.

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. В Международный день Матери-Земли, который отмечается 22 апреля, далай-лама XIV обратился ко всем жителям планеты с призывом объединить усилия для решения проблемы глобального потепления и нехватки питьевой воды, передает РИА Новости. Сообщение было опубликовано на официальном сайте духовного лидера буддизма.

"Землю можно поистине назвать нашей матерью, и мы, ее дети, от нее зависим. Отдельные организации и государства оказываются беспомощными перед лицом таких всеобщих проблем, как глобальное потепление и истощение озонового слоя. Мы не сможем решить их, если не объединим усилия. ", - заявил далай-лама.

Он обратил внимание на проблему нехватки питьевой воды.

"Сегодня, более чем когда-либо, благосостояние людей во многих частях планеты находится под угрозой из-за острой нехватки воды и неподходящих санитарно-гигиенических условий. Вызывает беспокойство то, что почти два миллиарда человек во всем мире страдают из-за отсутствия доступа к основным медицинским услугам", - уверен духовный лидер.

В этой связи он поприветствовал проведение саммита по климату, "на котором мировые лидеры соберутся для обсуждения вопросов, касающихся всех нас".

Саммит по климату, инициированный администрацией США, пройдет в виртуальном формате 22-23 апреля. Как заявлял Белый дом, президент Джо Байден пригласил к участию в нем более 40 лидеров различных стран. СМИ сообщали, что во время встречи президент США может объявить о новых обязательствах по сокращению выбросов, которые Соединенные Штаты готовы взять на себя.

Международный день Матери-Земли (International Mother Earth Day) отмечается 22 апреля. Он провозглашен по инициативе Боливии на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) 22 апреля 2009 года. Соавторами резолюции выступили более 50 государств - членов ООН.

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