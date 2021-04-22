Ученые: у любителей кофе меняется мозг

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие люди, которые ежедневно пьют кофе и те, кто совсем его не пьет.

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. Ученые впервые подробно описали функциональные изменения, которые происходят в мозге людей, регулярно употребляющих кофе. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Psychiatry.

Как известно, кофе улучшает внимание и бдительность, повышает показатели общей моторики, обучения и памяти. Доказано, что кофеин приводит к возбудимости центральной нервной системы, повышает физическую выносливость, нормализует уровень тревожности. Однако причины этих эффектов до сих пор не были изучены, сообщает РИА Новости.

Специалисты медицинского факультета португальского Университета Минью вместе с коллегами из Орхусского университета (Дания) использовали технологию функциональной магнитно-резонансной томографии, чтобы сравнить активность мозговых связей у тех, кто употребляет кофе ежедневно, и тех, кто не пьет его совсем. В первую группу вошли 31 человек, во вторую — 24.

"Это первый случай, когда влияние регулярного употребления кофе на сеть мозга изучено на таком уровне детализации, — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования Нуно Соуза (Nuno Sousa), профессора Университета Минью. — Эти результаты, по крайней мере частично, помогли объяснить на механистическом уровне некоторые эффекты кофе, отмечаемые в существующих исследованиях, такие как улучшение контроля моторики, бдительности и памяти, а также повышение способностей к обучению".

Исследователи установили, что у любителей кофе усилена связь между таламусом и мозжечком, отвечающая за моторный контроль. Кроме того, у них отмечается повышенная динамическая активность между несколькими мозжечковыми и подкорковыми областями — мозжечком, полосатым телом, таламусом, парагиппокампальной, лингвальной и нижней затылочной извилинами. По мнению исследователей, эта активность объясняет такие эффекты, как повышение сосредоточенности и внимания, а также улучшение обучения и памяти.

Интересно, что такие же различия в мозговых связях авторы исследования наблюдали и у тех, кто обычно не пьет кофе, вскоре после того, как они выпивали чашку этого напитка. Отсюда исследователи делают вывод о том, что изменения, которые вызывает в мозге кофеин, скорее всего, носят кратковременный характер.

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