В Турции в ближайшее время начнется вакцинация "Спутником V"

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. Турецкая республика в ближайшее время начнет применение российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.

"Сейчас у нас используются две вакцины, и мы работаем над тем, чтобы увеличить их число. В ближайшее время планируем использование российской вакцины "Спутник V", - сказал Коджа в четверг.

Также министр добавил, что что промежуточные результаты испытаний российской вакцины против COVID-19 показали хорошие результаты, передает РИА Новости.

В минувшую пятницу суточный прирост заболеваемости коронавирусом в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, в среду был зарегистрирован максимум смертей за сутки - 346.

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.

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