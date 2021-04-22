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Вакцина Спутник V

В Турции в ближайшее время начнется вакцинация "Спутником V"

© AFP 2021 / MOHAMMED ABED
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (233)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210422/34487616/v-turtsii-v-blizhayshee-vremya-nachnetsya-vaktsinatsiya-sputnikom-v.html

Промежуточные испытания прививки "Спутник V" показали хорошие результаты, поэтому вскоре планируется начать вакцинацию населения российским препаратом.

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. Турецкая республика в ближайшее время начнет применение российской вакцины  "Спутник V". Об этом сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.

"Сейчас у нас используются две вакцины, и мы работаем над тем, чтобы увеличить их число. В ближайшее время планируем использование российской вакцины "Спутник V", - сказал Коджа в четверг.

Также министр добавил, что что промежуточные результаты испытаний российской вакцины против COVID-19 показали хорошие результаты, передает РИА Новости.

Обработку улиц в Стамбуле
© Sputnik / Burcu Okutan
В Турции введен круглосуточный комендантский час

В минувшую пятницу суточный прирост заболеваемости коронавирусом в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, в среду был зарегистрирован максимум смертей за сутки - 346.

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (233)

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