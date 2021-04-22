Путин на климатическом саммите - главные заявления и предложения

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил в четверг на климатическом онлайн-саммите. В своем заявлении российский президент отметил необходимость активизации сотрудничества для решения глобальных проблем и призвал все страны подключиться к проектам по борьбе с изменением климата, передает РИА Новости.

"В этой связи было бы весьма важно наладить широкое и эффективное международное сотрудничество по расчетам и мониторингу объемов эмиссии всех видов вредных выбросов в атмосферу. Приглашаем все заинтересованные страны подключиться к совместным научным исследованиям, сообща инвестировать в практически значимые климатические проекты и активнее заняться разработкой низкоуглеродных технологий по смягчению последствий и адаптации к изменению климата", - сказал Путин.

Также на саммите по климату Владимир Путин рассказал о том, как Россия реализует задачу по снижению эмиссии парниковых газов.

"Вчера у меня было обращение к Федеральному собранию РФ ежегодное, и в числе важнейших в контексте социально-экономического развития страны была поставлена задача существенно ограничить к 2050 году накопленный объем чистой эмиссии в нашей стране. Несмотря на размеры России, особенности географии, климата и структуры экономики, эта задача, уверен, реализуема", - сказал Путин.

Он напомнил, что по сравнению с 1990 годом Россия в большей степени, чем многие другие страны, сократила выбросы парникового газа.

"Эти выбросы уменьшились в два раза, с 3,1 миллиарда тонн эквивалента CO2 до 1,6 миллиарда тонн. Это стало следствием кардинальной перестройки российской промышленности и энергетики, ведущейся в последние 20 лет", - подчеркнул российский лидер.

Кроме этого в своем выступлении Путин отметил, что Россия готова предложить целый набор совместных проектов по климату и рассмотреть преференции для зарубежных компаний, готовых работать в экологичной среде.

"Убежден, борьба за сохранение климата, конечно же, призвана объединять усилия всего мирового сообщества. Россия готова предложить целый набор совместных проектов, рассмотреть возможность преференций даже для зарубежных компаний, которые хотели бы инвестировать в чистые технологии, в том числе, и у нас в стране", - сказал Путин на саммите по климату.

Он добавил, что глобальное развитие должно быть не просто "зеленым", но и устойчивым для всех стран без исключения.

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