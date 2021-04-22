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Вакцина Спутник V

ВОЗ в мае проинспектирует производство вакцины "Спутник V"

© REUTERS / DADO RUVIC
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (234)
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Sputnik Молдова
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Группа экспертов ВОЗ и Техническая консультативная группа также оценят возможность одобрения прививки "Спутник V" для экстренного использования.

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. ВОЗ совместно с европейским регулятором EMA проведет инспекцию российского производства вакцины "Спутник V". Оценка будет проходить с 10 мая по первую неделю июня, сообщил РИА Новости представитель ВОЗ.

После завершения инспекции группа экспертов ВОЗ и Техническая консультативная группа оценят возможность одобрения прививки "Спутник V" для экстренного использования.

Российский препарат Спутник V
© Sputnik / Павел Лисицын
Эффективность российской вакцины составила 97,6%

"В апреле совместная группа EMA/ВОЗ проводит проверки надлежащей клинической практики. Предполагается, что проверки на месте надлежащей производственной практики будут проводиться с 10 мая по первую неделю июня - в даты, согласованные с производителем", - заявил предстатель ВОЗ.

"Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики коронавируса. Его разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. По результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян эффективность вакцины "Спутник V" составила 97,6%, она полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (234)

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