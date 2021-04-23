Германия не видит препятствий для поставок "Спутника V" в страну

Поставки российской вакцины в Германию могут начаться сразу после того, как ВОЗ проинспектирует производство и одобрит препарат.

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Власти Германии не видят препятствий для поставок в страну и применения российской вакцины "Спутник V", передает РИА Новости. Произойти это может после того, как вакцина будет одобрена в ЕС, сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас в ходе визита в Сербию.

"Что касается "Спутника V", мы всегда говорили, если ЕС одобрит вакцину, то мы не видим, почему бы мы ее не использовали. Но условие в том, что она будет одобрена и ЕС получит возможность осмотреть производство и получить необходимые данные для заключения о вакцине", – сказал Маас на брифинге.

Планируется, что ВОЗ совместно с европейским регулятором EMA проведет инспекцию российского производства вакцины "Спутник V" с 10 мая по первую неделю июня.

Эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

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