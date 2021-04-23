Пресс-секретарь Белого дома рассказала, как лидер США проводит свой досуг

Джен Псаки заявила, что, по ее выражению, "лидер свободного мира" Джо Байден редко находит свободное время для занятия любимыми делами.

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопросы журналистов, рассказала, как президент США Джо Байден проводит досуг.

"Как многие американцы, он любит кино, у него две собаки, которых он любит. Я бы сказала, думаю, он любит проводить время с семьей и теми, кого он любит, чтобы просто передохнуть, как это делает большинство людей по всей стране", – сказала Псаки.

Все это, как сказала пресс-секретарь Белого дома, Байден делает тогда, когда у него, "лидера свободного мира, выдается ограниченное количество свободного времени".

Псаки подчеркнула, что президент США очень близок не только с женой, но с детьми и внуками, пишет РИА Новости, и как только выдается возможность, проводит с ними выходные.

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