17:01 23 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.68
  • USD17.99
  • RUB0.24
  • RON4.40
  • UAH0.64
Поиск
LIVE:
Джо Байден с женой Джилл

Пресс-секретарь Белого дома рассказала, как лидер США проводит свой досуг

© AP Photo / Andrew Harnik
Общество
Получить короткую ссылку
29 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/0f/32901660.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210423/34497361/press-sekretar-belogo-doma-rasskazala-kak-lider-provodit-svoy-dosug.html

Джен Псаки заявила, что, по ее выражению, "лидер свободного мира" Джо Байден редко находит свободное время для занятия любимыми делами.

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопросы журналистов, рассказала, как президент США Джо Байден проводит досуг.

Путин во время рабочей поездки по стране.
© Sputnik / Владимир Родионов
Главное хобби Путина и его любимые домашние животные

"Как многие американцы, он любит кино, у него две собаки, которых он любит. Я бы сказала, думаю, он любит проводить время с семьей и теми, кого он любит, чтобы просто передохнуть, как это делает большинство людей по всей стране", – сказала Псаки.

Все это, как сказала пресс-секретарь Белого дома, Байден делает тогда, когда у него, "лидера свободного мира, выдается ограниченное количество свободного времени".

Псаки подчеркнула, что президент США очень близок не только с женой, но с детьми и внуками, пишет РИА Новости, и как только выдается возможность, проводит с ними выходные.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Фото: в Белом доме – белый кролик: кто гостил у Байдена на Пасху
Кремль ответил на вопросы журналистов о Путине и Байдене

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Бабочка на лице девушки, Бишкек.
Фото: живая планета Земля - наш общий дом
Художник украшает московские арки панно и мозаикой
Видео: вместо холста - панно и мозаика на стенах обычных "сталинок"
Денежные переводы трудовых мигрантов из России
Денежные переводы на родину трудовых мигрантов из РФ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться