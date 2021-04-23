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Первомайские шествия

В России майские выходные продлятся десять дней

© Sputnik / Maksim Bogodvid
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210423/34497466/v-rossii-mayskie-vykhodnye-prodlyatsya-do-11-chisla.html

Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Ранее планировалось сделать даты с четвертого по седьмое мая рабочими.

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин принял предложение сделать нерабочими днями период между майскими праздниками и подписал в пятницу соответствующий указ.

"Я уже неоднократно сам говорил, что и на федеральном, и на региональном уровне буду призывать всех коллег прислушаться к мнению специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, а кто борется с инфекцией, особенно в последний год, получив глубокую информацию о COVID-19. Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу", - сказал Путин.

Тирасполь карантинный.
© Sputnik / Irina Leahova
В майские праздники в Приднестровье действуют особые правила передвижения

Таким образом, майские праздники будут непрерывными и продлятся с первого по 11 мая. Ранее планировалось сделать даты с четвертого по седьмое мая рабочими, передает РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила сделать майские праздники выходными непрерывными. Она отметила, что это было бы правильно для эпидемиологической ситуации. Иначе россиянам пришлось бы больше пользоваться общественным транспортом, возвращаясь в город и вновь выезжая из него, объяснила Попова.

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