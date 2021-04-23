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Локдаун

На Кипре вводят жесткий карантин

© AP Photo / Ronald Zak
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210423/34503160/na-kipre-vvodyat-zhestkiy-karantin.html

За минувшие сутки на Кипре было выявлено 927 новых случаев, умер один человек, количество жертв коронавируса выросло до 296.

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Ухудшение эпидемиологической ситуации заставило совет министров ужесточить условия карантина, передает РИА Новости.

Решение совета министров озвучил министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну, его заявление опубликовало бюро печати и информации.

Обработку улиц в Стамбуле
© Sputnik / Burcu Okutan
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С 26 апреля до 9 мая включительно комендантский час будет действовать с 21.00 до 5.00, запрещены любые собрания, из дома можно выйти раз в сутки, отправив заранее уведомление, церковные службы будут совершаться без присутствия верующих, за исключением Пасхи, приостанавливается работа ресторанов, таверн, кафе, пабов, закусочных и баров, а также магазинов розничной торговли, за исключением продуктовых.

На Кипре в последние дни резко растет количество инфицированных – за минувшие сутки было выявлено 927 новых случаев, умер один человек, количество жертв коронавируса выросло до 296. Население острова составляет порядка 800 тысяч человек.

Власти Кипра ввели с 30 ноября 2020 года чрезвычайные меры для борьбы с распространением коронавируса.

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