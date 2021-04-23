ЕС проверит все вакцины на риск развития тромбов

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Европейский лекарственный регулятор ЕМА пока не определил механизм развития тромбозов после прививки аденовирусными вакцинами (AstraZeneca, Jonhson&Jonhson). Поэтому ЕМА принял решение о тщательной проверке всех новых прививок, созданных по аналогичной технологии, включая "Спутник V", на риск развития таких осложнений, передает РИА Новости. Об этом сообщил на пресс-конференции глава по стратегии вакцинации ЕМА Марко Кавалери.

"Мы пока не знаем механизм развития тромбозов после вакцинации. Сейчас мы проводим ряд исследований, которые должны позволить установить механизм, который провоцирует эти эффекты. Тот факт, что AstraZeneca и Jonhson&Jonhson - аденовирусные вакцины, конечно, может привести к тому, что будет очень важно проверять внимательно вакцины, использующие ту же технологию. Мы должны выяснить, могут ли они также представлять риск подобных инцидентов. Планируем это подробно обсуждать со всеми производителями вакцин, которые захотят авторизоваться в ЕС", - сказал Кавалери, отвечая на вопрос, будет ли регулятор более тщательно оценивать российскую вакцину "Спутник V" на предмет риска развития тромбозов.

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