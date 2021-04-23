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Строительство газопровода Северный поток — 2

"Северный поток — 2" достроят в этом году

© Sputnik / Dmitrij Leltschuk
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210423/34503692/severnyy-potok--2-dostroyat-v-etom-godu.html

По данным на 31 марта, "Северный поток - 2" построен на 95%. Осталось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам.

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Газопровод "Северный поток -2" будет достроен в 2021 году, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

"По той информации, которой мы владеем от оператора проекта Nord Stream 2 AG, в этом году это будет", - ответил он на вопрос о том, может ли "Северный поток - 2" быть достроен летом.

Новак, однако, отметил, что более конкретной информацией обладает только компания Nord Stream 2 AG, реализующая строительство, передает РИА Новости.

Ранее в апреле глава комитета Госдумы по энергетике, координатор депутатской группы по связям с немецким бундестагом Павел Завальный заявил, что завершение строительства "Северного потока - 2" ожидается не позднее лета и есть шанс на получение Германией первого газа по этому трубопроводу также в этот срок.

Ангела Меркель
© AP Photo / John MacDougall
Меркель: Германия приняла решение в пользу "Северного потока – 2"

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG на 31 марта, "Северный поток - 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам.

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