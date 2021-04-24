Пока все спали: Букиккио встревожен, "субботник" в Кишиневе и ситуация с COVID-19

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КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik. Глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио заявил, что "крайне встревожен" нынешней ситуацией в Республике Молдова.

Об этом он сообщил в опубликованном на сайте Совета Европы коммюнике. Политик призвал все ветви молдавской власти к диалогу и сдержанности, заявления были продиктованы недавними шагами молдавского парламента по непризнанию решений Конституционного суда (КС) и вынесению вотума недоверия трем судьям КС.

Букиккио призвал "все государственные институты проявлять сдержанность, вступить в диалог и снизить эскалацию этой тревожной ситуации, чтобы обеспечить действие Конституции Республики Молдова, чего молдавский народ заслуживает".

I call on all institutions of the #Moldovan State to exercise restraint and to enter into a dialogue in the interest of the Moldovan people during the current health and economic crisis. Parliament should revoke its today’s declaration and decisions https://t.co/dO3pdxlFyw — Gianni Buquicchio (@giannibuquicch1) April 23, 2021

​По мнению политика, парламенту Молдовы следует "отменить свое заявление и неконституционные решения и соблюдать прошлые и будущие решения Конституционного суда, даже если он с ними не согласен".

Глава Венецианской комиссии также напомнил, что структура неоднократно заявляла:"игнорирование решения Конституционного суда равносильно игнорированию Конституции и Конституционной власти, которая возлагает полномочия по обеспечению верховенства Конституции на Конституционный суд".

"Большая уборка" в Кишиневе

В субботу во всех секторах молдавской столицы будут проводиться санитарные мероприятия. Все желающие принять в ней участие будут поделены на группы, чтобы обеспечить соблюдение всех пандемических требований.

Информацию на своей странице в соцсети представил мэр Ион Чебан. Он пригласил всех горожан присоединиться к акции, начало которой запланировано на 9.00.

Уборка будет происходить в нескольких районах столицы: парках, скверах, зеленых зонах, в том числе в лесопарке "Бутояш", на улице Студенческой (зеленая зона), в парках "Валя Морилор" и "Долина роз".

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 145 миллионов.

К 08.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 145 миллионов 662 тысячи 152. Из них 3 миллиона 083 тысячи 527 скончались.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (31 миллион 992 тысячи 009). Следом идут Индия (16 миллионов 610 тысяч 481) и Бразилия (14 миллионов 237 тысяч 078).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (4 миллиона 691 тысяча 290), Великобритания (4 миллиона 416 тысяч 588), Франция (5 миллионов 502 тысячи 014), Турция (4 миллиона 550 тысяч 820), Италия (3 миллиона 935 тысяч 703), Испания (3 миллиона 468 тысяч 617) и Германия (3 миллиона 276 тысяч 871).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 2 миллиона 058 тысяч 301 случай заражения, в Румынии - 1 миллион 042 тысячи 521, в Молдове - 248 тысяч 518.

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