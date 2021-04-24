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Военный парад в ознаменование 75-летия Победы

Стало известно, кто станет диктором парада Победы вместо Евгения Хорошевцева

Фотохост-агентство
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210424/34510260/Stalo-izvestno-kto-stanet-diktorom-Parada-Pobedy-vmesto-Evgeniya-Khoroshevtseva.html

Многие годы "голосом Кремля" был известный российский диктор Евгений Хорошевцев, он ушел из жизни в декабре 2020-го.

КИШИНЕВ, 24 апр  – Sputnik. Диктором парада Победы вместо Евгения Хорошевцева станет Антон Сунцов. Об этом РИА Новости в субботу сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Евгений Хорошевцев
© Photo : Предоставлено пресс-службой фестиваля "Спасская башня"
Ушел из жизни "голос Кремля" Евгений Хорошевцев

"Да, это так", - сказал собеседник агентства.

Хорошевцев скончался 13 декабря на 77-м году жизни. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования его супруге, отметив, что своей творческой работой Хорошевцев задавал высочайшую планку мастерства и преданного, подвижнического служения избранному делу.

Знаменитый диктор также говорил, что нашел себе преемника. Этот молодой человек обратился к президенту страны с просьбой провести военный парад, а затем Хорошевцев стал заниматься с ним.

Парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет на Красной площади 9 мая.

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