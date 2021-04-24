Роскомнадзор: YouTube регулярно подвергает цензуре российские СМИ

Ведомство считает, что хостинг блокирует ролики, "которые доносят до зрителей отличающуюся от принятой на Западе позицию".

КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik. Цензуру со стороны администрации YouTube в отношении контента, размещенного в аккаунтах российских СМИ, под предлогом его несоответствия возрастной категории регулярно фиксирует Роскомнадзор (РКН). Об этом сообщает "Интерфаксу" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Фильмы, которые транслировались на российских федеральных каналах и не содержат возрастных ограничений, по мнению администрации YouTube, могут быть доступны только совершеннолетним зрителям. Многие ролики транслируются после авторизации на видеохостинге или дополнительного согласия на просмотр контента для взрослых", - заявили в РКН в ответ на запрос агентства.

Там считают, что блокировке со стороны YouTube подвергаются ролики, "которые доносят до зрителей видеохостинга отличающуюся от принятой на Западе позицию".

"Ролики, которые рассказывают правду об историческом вкладе России в победу над фашизмом, о трагических событиях в Беслане блокируются под надуманными предлогами. Случайной ошибкой объяснил YouTube блокировку обращения президента России в официальном аккаунте НТВ", - заявили в ведомстве.

В 2020 году YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ и трижды - к их материалам, а за четыре месяца 2021 года были заблокированы три аккаунта и пять материалов российских СМИ. Ограничения затронули в том числе официальные аккаунты НТВ, России 24, ТВЦ, Russia Today, Sputnik, - отмечает РКН.

"Также YouTube накладывал ограничения на ролики, содержащие государственный гимн Российской Федерации, объясняя свои действия нарушением авторских прав, которые якобы принадлежат зарубежным правообладателям", - уточнили в ведомстве.

С начала 2020 года РКН направил администрации видеохостинга 29 писем с требованием снять ограничения в отношении российских СМИ (из них семь - повторные требования), однако большинство из них остались без ответа.

Кроме того, Роскомнадзор заявляет, что YouTube не удалил почти 6 тысяч материалов с детской порнографией, призывами к экстремизму, пронаркотическим и суицидальным контентом, прочей социально опасной информацией из более чем 71 тысячи, выявленных ведомством с 2012 года.

Ранее за неудаление из поисковой выдачи интернет-ресурсов с запрещенной информацией Google был оштрафован трижды - на 700 тысяч рублей, на 1,5 миллиона рублей и на 3 миллиона рублей.

В интервью газете "Коммесрантъ" директор YouTube по взаимодействию с властью в Европе, Африке и на Ближнем Востоке Марко Панчини заявил, что видеохостинг не ограничивает специально доступ к материалам российских СМИ, в частности, телеканала RT, который недавно жаловался на пессимизацию его контента, а также к отечественным фильмам, таким, как картина "Беслан" Александра Рогаткина. По его словам, "чтобы видео попали в "рекомендованные" или "тренды", они должны соответствовать объективным критериям", а кроме того, алгоритмы YouTube принимают во внимание предпочтения пользователей, так что RT конкурирует за просмотры пользователей, как и другие международные медиакомпании.

"Со стороны YouTube нет ни предвзятости, ни цензуры. К этим вопросам мы относимся серьезно. Мы уважаем и ценим культурно-исторический контент и, если он есть у видео, принимаем его во внимание. Но мы также несем ответственность перед юной аудиторией. (...) Мы тщательно изучаем такие видео и в начале ролика ставим предупреждение о кадрах, которые могут шокировать некоторых зрителей", - отметил Панчини, добавив, что "так работает YouTube во всем мире".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova