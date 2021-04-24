Роскомнадзор: YouTube регулярно подвергает цензуре российские СМИ

КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik. Цензуру со стороны администрации YouTube в отношении контента, размещенного в аккаунтах российских СМИ, под предлогом его несоответствия возрастной категории регулярно фиксирует Роскомнадзор (РКН). Об этом сообщает "Интерфаксу" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Фильмы, которые транслировались на российских федеральных каналах и не содержат возрастных ограничений, по мнению администрации YouTube, могут быть доступны только совершеннолетним зрителям. Многие ролики транслируются после авторизации на видеохостинге или дополнительного согласия на просмотр контента для взрослых", - заявили в РКН в ответ на запрос агентства.
"Ролики, которые рассказывают правду об историческом вкладе России в победу над фашизмом, о трагических событиях в Беслане блокируются под надуманными предлогами. Случайной ошибкой объяснил YouTube блокировку обращения президента России в официальном аккаунте НТВ", - заявили в ведомстве.
В 2020 году YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ и трижды - к их материалам, а за четыре месяца 2021 года были заблокированы три аккаунта и пять материалов российских СМИ. Ограничения затронули в том числе официальные аккаунты НТВ, России 24, ТВЦ, Russia Today, Sputnik, - отмечает РКН.
"Также YouTube накладывал ограничения на ролики, содержащие государственный гимн Российской Федерации, объясняя свои действия нарушением авторских прав, которые якобы принадлежат зарубежным правообладателям", - уточнили в ведомстве.
С начала 2020 года РКН направил администрации видеохостинга 29 писем с требованием снять ограничения в отношении российских СМИ (из них семь - повторные требования), однако большинство из них остались без ответа.
Кроме того, Роскомнадзор заявляет, что YouTube не удалил почти 6 тысяч материалов с детской порнографией, призывами к экстремизму, пронаркотическим и суицидальным контентом, прочей социально опасной информацией из более чем 71 тысячи, выявленных ведомством с 2012 года.
Ранее за неудаление из поисковой выдачи интернет-ресурсов с запрещенной информацией Google был оштрафован трижды - на 700 тысяч рублей, на 1,5 миллиона рублей и на 3 миллиона рублей.
В интервью газете "Коммесрантъ" директор YouTube по взаимодействию с властью в Европе, Африке и на Ближнем Востоке Марко Панчини заявил, что видеохостинг не ограничивает специально доступ к материалам российских СМИ, в частности, телеканала RT, который недавно жаловался на пессимизацию его контента, а также к отечественным фильмам, таким, как картина "Беслан" Александра Рогаткина. По его словам, "чтобы видео попали в "рекомендованные" или "тренды", они должны соответствовать объективным критериям", а кроме того, алгоритмы YouTube принимают во внимание предпочтения пользователей, так что RT конкурирует за просмотры пользователей, как и другие международные медиакомпании.
"Со стороны YouTube нет ни предвзятости, ни цензуры. К этим вопросам мы относимся серьезно. Мы уважаем и ценим культурно-исторический контент и, если он есть у видео, принимаем его во внимание. Но мы также несем ответственность перед юной аудиторией. (...) Мы тщательно изучаем такие видео и в начале ролика ставим предупреждение о кадрах, которые могут шокировать некоторых зрителей", - отметил Панчини, добавив, что "так работает YouTube во всем мире".
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