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Подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala

Нашлась: подлодку ВМС Индонезии обнаружили у берегов Бали

© AP Photo / Eric Ireng
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210424/34513338/Nashlas-podlodku-VMS-Indonezii-obnaruzhili-u-beregov-Bali.html

Ранее участвовавшая в маневрах субмарина ВМС Индонезии KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь.

КИШИНЕВ, 24 апр  – Sputnik. Пропавшую подлодку ВМС Индонезии удалось обнаружить в водах у берегов острова Бали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на начальника штаба индонезийских ВМС.

Надувные лодки на задании. Иллюстративное фото.
© Sputnik / Игорь Зарембо
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Подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь в ходе учений рядом с островом Бали. Как сообщает РИА Новости, на борту находятся по меньшей мере 53 человека. Местные СМИ подчеркивали, что запаса кислорода на пропавшей подлодке хватит до субботы.
Ряд стран, в том числе Россия, США, ФРГ, Франция, Индия, Турция и Австралия, предложили Индонезии помощь в операции по ее поиску. 

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