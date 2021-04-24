На Мамаевом кургане прошло торжественное захоронение останков павших воинов

Несмотря на дождливую погоду, на Мамаевом кургане собрались несколько десятков человек, чтобы отдать дань памяти и уважения погибшим.

КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik. Церемония захоронения останков советских солдат, погибших во время Сталинградской битвы, прошла на мемориальном кладбище на Мамаевом кургане в Волгограде с соблюдением воинских почестей. Мероприятие состоялось в рамках российско-французского проекта "Сталинград-2021".

Как сообщил корреспондент РИА Новости с места события, несмотря на дождливую погоду, на Мамаевом кургане собрались несколько десятков человек. Представители администрации региона, французская делегация, в том числе потомки генерала Шарля де Голля, ветераны войны, члены поисковых отрядов и общественных организаций возложили цветы у Вечного огня в зале Воинской славы, у могилы маршала Василия Чуйкова.

"Сегодня очень важно сохранить память исторического героизма наших соотечественников, передать ее нашим следующим поколениям и не допустить переписывания истории", - сказал перед церемонией захоронения заместитель министра культуры России Владимир Осинцев.

Представитель фонда развития русско-французских исторических инициатив Елизавета Пескова поблагодарила ветеранов Второй мировой войны из Франции и США Роже Дорана и Чарльза Шея за то, что они приехали в Волгоград несмотря на возраст.

Затем участники траурного мероприятия прошли к мемориальному кладбищу на западном склоне Мамаева кургана, где уже были приготовлены к захоронению гробы с останками 37 участников Сталинградской битвы, найденные поисковиками в прошлом году на территории Волгограда. Военные установили их на небольшие постаменты, после литургии началась церемония. Осторожно останки были спущены в общую могилу. Раздался оружейный залп. Затем каждый из участников церемонии бросил по горсти земли в общую могилу.

Проект "Сталинград-2021" реализуется Фондом развития русско-французских исторических инициатив совместно с министерством обороны РФ, министерством культуры РФ, властями Волгоградской области, а также Национальным центром научных исследований (Франция) и Национальным институтом превентивных археологических исследований (Франция). В рамках проекта "Сталинград-2021" проходят поисковые мероприятия в поселениях Россошинское и Кузьмичи Городищенского района Волгоградской области, где во время Сталинградской битвы проходили самые ожесточенные бои.

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