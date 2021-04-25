Вербное воскресенье – 2021: что можно, а что нельзя делать в праздник

Каждый год Вербное воскресенье выпадает на разные числа и празднуется за неделю до Пасхи или в шестое воскресенье Великого поста.

Вербное воскресенье отмечается накануне страстной недели и Пасхи. Праздник напоминает о тех евангельских событиях, которые предшествовали крестному страданию Христа и Воскресению.

"Верное воскресенье знаменует событие, упомянутое во всех четырех Евангелиях: триумфальное вхождение Иисуса в Иерусалим в дни до страстной недели. Иисус въехал в Иерусалим на ослице, и толпа приветствовала его как Царя. Этим жестом он показывал нам смирение, которое каждый из нас несет и которое мы должны иметь. Жители и гости Иерусалима встречали Спасителя с ветвями в руках", – рассказал отец Sputnik отец Николай Чебану.

Жители Иерусалима видели в нем нового царя-спасителя и долгожданного Мессию. Молва о чудесах, совершенных Иисусом, о воскрешении Лазаря, которое случилось накануне, дошла и до Иерусалима.

Согласно общехристианскому вероучению, в своей земной жизни Иисус Христос соединяет три ипостаси: царя, первосвященника и пророка. Как пророк он неоднократно свидетельствовал, что произойдет в будущем и с Иерусалимом, и и со всем миром. Как первосвященник — совершал чудеса и исцеления, установил таинство Евхаристии (причащения), возглавил Церковь, а как царь он, в первый и единственный раз проявил себя в этот день — входа Господня в Иерусалим.

В отличие от народа, иудейские первосвященники Иисусу были не рады. И Христос знал, что этот путь ведет его к Голгофе и Кресту.

Почему праздник называется "Вербное воскресенье"?

Церковь ввела праздник Входа Господня в Иерусалим в IV веке. На Руси праздник появился в X веке. Почему такое название - Вербное воскресенье. Так как пальма дерево южное и растет далеко не везде, христиане заменили пальмовые ветви на ветки вербы, ивы, самшита или других деревьев, которые растут в стране празднования и расцветают в начале весны.

© Sputnik / Павел Лисицын Продажа вербы

Освещенные веточки прихожане хранят целый год как символ единения с жертвой Спасителя, а по истечению года сжигают, так как выбрасывать их нельзя.

Что можно, что нельзя делать в Вербное воскресенье?

В Вербное воскресенье нельзя убирать дом и заниматься хозяйственными делами. Кроме того, лучше отказаться от активных развлечений – праздник не означает отмену поста.

В этот день можно позволить себе немного рыбы, добавить в еду растительное масло и выпить бокал красного вина. Считается, что в Вербное воскресенье нельзя готовить горячие блюда.

Также категорически запрещено ссориться и выяснять отношения. Вербное воскресенье желательно провести в молитве и освятить в церкви веточки вербы.

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