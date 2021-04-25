Пока все спали: Вербное воскресенье, пожар в больнице и другой наклон Земли

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КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, отмечают православные многих стран мира, в том числе и в Молдове.

Вербное воскресенье - двунадесятый праздник (один из 12 главных церковных праздников), он посвящен прибытию в Иерусалим Иисуса Христа. Согласно Евангелию, Спаситель накануне своего появления в столице воскресил четырехдневного мертвеца - Лазаря. Новость об этом уже достигла Иерусалима, когда Иисус Христос туда прибыл. Горожане встречали его как царя и мессию: устлали дорогу, по которой проезжал Иисус Христос, пальмовыми ветвями.

В Молдове в связи с действием на всей территории страны режима чрезвычайного положения в порядок отправления религиозных служб внесены коррективы.

"С 25 апреля по 11 мая деятельность религиозных культов, проведение служб и мероприятий будет происходить на открытом воздухе. Считаю это решение очень важным, особенно в условиях, когда ожидается очень большой поток желающих участвовать в этих службах", — заявил 22 апреля после заседания спецкомиссии глава временного правительства Аурелиу Чокой.

Режим чрезвычайного положения парламент страны ввел 31 марта, он продлится до 30 мая.

В стационаре для больных COVID-19 в Багдаде произошел взрыв

Сообщается, что в огне погибли не менее 28 человек.

"Количество жертв в больнице аль-Хатиб увеличилось до 28, пострадавших свыше 50. Эти цифры могут вырасти", — сказал собеседник телеканала Dijlah.

Пресса пишет, что причиной сильнейшего пожара стал взрыв кислородного баллона. Большинство погибших получили отравление продуктами горения. По данным СМИ Ирака, в числе пострадавших не менее 40 человек.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи поручил задержать директора больницы в Багдаде, передает РИА Новости.

"Аль-Каземи поручил немедленно провести расследование причин трагедии… Будет проведено расследование в отношении директора больницы, директора службы безопасности и лиц, ответственных за техническое обслуживание оборудования в больнице. До конца расследования они будут задержаны", - сообщает агентство.

Наклон Земли изменился из-за трансформаций климата на планете

Об этом сообщает научное издание Geophysical Research Letters, которое цитирует МИР24.

На вращение любого объекта влияет распределение его веса, пишет издание, и этот показатель у Земли непрерывно меняется, поверхность планеты претерпевает трансформации. Важнейший фактор в распределении веса Земли – вода.

Последние два десятилетия за весом Земли наблюдают две спутниковые миссии NASA – Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) и ее преемница. В новом же исследовании ученые сконцентрировались на изменении наклона Земли в 90-х годах, когда спутниковых данных еще не было.

Специалисты проанализировали результаты наблюдения за водой: таяние ледников, а также статистику по подземным водам, которые откачивает человек. Выяснилось, что в 1995 году полярный дрейф полюсов полностью изменил направление.

В результате этого в 2020 году скорость движения полюсов увеличилась примерно в 17 раз по сравнению со средней скоростью в период с 1981 по 1995 год. В основном это связано с таянием ледников, сообщает источник.

"Полученные данные – ключ к изучению движения полюсов, вызванного климатом", – отмечает автор исследования, гидролог Суксия Лю из Китайской академии наук.

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