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Финансовая пирамида

Финансовая пирамида: из чего она сделана - рассказали эксперты

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210425/34520597/Finansovaya-piramida-iz-chego-ona-sdelana---rasskazali-eksperty.html

Какие виды манипуляций и техник используют мошенники, чтобы завлечь доверчивых граждан в финансовую пирамиду, разбирались специалисты.

КИШИНЕВ, 25 апр  – Sputnik. Если вам обещают высокий доход, который ничем не аргументирован, или прибыль за привлечение других людей, а также если план выплат вам кажется неясным - возможно, речь идет о финансовой пирамиде, пишет РИА Новости со ссылкой на проведенный среди экспертов опрос.  

"Основными признаками финансовой пирамиды являются обещание гарантированной сверхдоходности без должной аргументации, без конкретного продукта, обещание прибыли за счет привлечения других людей, запутанный план выплат, отсутствие информации о топ-менеджерах, отсутствие лицензий", - сказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Эксперт говорит: по мере того как у населения растет финансовая грамотность, деятельность мошеннических фирм становится все более изощренной. У благонадежной компании между тем должен быть официальный сайт, где находятся данные о выданных лицензиях, поскольку участник финансового рынка обязательно должен получить лицензию Банка России.  

Валюта разных стран
© Sputnik / Yana Zaharova
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Аналитик из ГК "Финам" Юлия Афанасьева добавляет, что наглость и ощущение безнаказанности создателей финансовых пирамид зашкаливает. "Мода 2021 года - назвать пирамиду именем суперузнаваемого в финансовом мире бренда, сделать приписку Ltd, "консалтинг", "финанс" и так далее, чтобы ввести людей в заблуждение", - пояснила она.

Если вы уже попали в пирамиду, нужно прекратить денежные взносы на счет, рекомендует эксперт. "Займитесь своей финансовой грамотностью, причем повышайте ее, исследуя разные источники знаний. Доверившись в этом вопросе только одному человеку, снова можно попасть в пирамиду", - заключила Афанасьева.

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