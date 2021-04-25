Милош Земан заявил о поддержкке закупки Чехией российского "Спутника V"

Президент Чехии заявил, что намерен выступать за закупку российской вакцины от коронавируса, если будет недостаток других препаратов.

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. Президент Чехии Милош Земан будет готов поддержать применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Чехии, если будет ощущаться нехватка других, уже сертифицированных в Евросоюзе препаратов. Об этом политик заявил в воскресенье, передает РИА Новости.

"Я буду выступать за использование в Чехии вакцины "Спутник (V)" в том случае, если в республике будет ощущаться нехватка других, в том числе ныне применяемых вакцин", - сказал Земан в интервью телеканалу CNN Prima News.

Ранее чешский лидер не раз высказывался о возможности применения вакцины "Спутник V" в стране, в том числе с разрешением на это исключительно со стороны национального регулятора.

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