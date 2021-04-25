Ни один из членов экипажа затонувшей подлодки ВМС Индонезии не выжил

Накануне пропавшую подлодку ВМС Индонезии удалось обнаружить в водах у берегов острова Бали, на борту судна находилось по меньшей мере 53 человека.

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. Обломки пропавшей подводной лодки ВМС Индонезии KRI Nanggala 402 обнаружили на дне моря рядом с островом Бали, сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на военных.

"Все 53 члена экипажа мертвы", — приводит РИА Новости слова начальника главного штаба индонезийских ВМС адмирала Юдо Маргоно и командующего Вооруженными силами Хади Чахъянто.

Дизельная подлодка KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь 21 апреля во время учений рядом с Бали. Как рассказал Чахъянто газете Daily Star, связь с субмариной пропала после получения разрешения на ее погружение.

В поисковой операции участвовали 18 кораблей флота, четыре полицейских судна и три — национальной поисково-спасательной службы. Свою помощь Джакарте предложили многие страны, в том числе Россия, США, Германия, Франция, Индия, Турция и Австралия.

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