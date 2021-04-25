ЕС готов оказать помощь Индии из-за ситуации с коронавирусом

Согласно последним данным Минздрава Индии, всего в стране зарегистрировано более 16,9 миллиона случаев COVID-19.

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. Евросоюз готовит поддержку Индии из-за сложившейся в этой стране ситуации с коронавирусом, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса, пишет РИА Новости. Статистика заболевших в стране растет с середины февраля. По данным на 25 апреля, суточный прирост выявленных заражений коронавирусной инфекцией побил рекорд - 349 691 случай, более 2,7 тысячи человек скончались, это максимальные показатели с начала пандемии.

"Я встревожена эпидемиологической ситуацией в Индии. Мы готовы оказать поддержку. ЕС объединяет ресурсы, чтобы быстро отреагировать на запрос Индии о помощи через механизм гражданской защиты ЕС", - написала глава Еврокомиссии в своём Twitter.

Ранее также сообщалось, что Вашингтон предоставит дополнительную поддержку этой стране. Готовность помочь выражала и Британия.

Россия предложила Индии начать поставки противовирусного препарата "Ремдесивир", использующегося при лечении коронавируса, сообщило издание Economic Times со ссылкой на источники. Ранее Индия запретила экспорт "Ремдесивира" на фоне резкого роста числа случаев COVID-19 в стране. Также в ближайшее время могут начаться переговоры о поставках медицинского кислорода из России в Индию по морю, сообщил собеседник издания.

Кроме того, ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый вариант коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, этот новый штамм с тройной мутацией и может быстрее распространяться.

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