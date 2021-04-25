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Боль в колене

"Тихий убийца": врач рассказал, как от него уберечься

© Depositphotos / Dirima
Общество
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Тема:
Красивая и здоровая жизнь (70)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210425/34525496/Tikhiy-ubiytsa-vrach-rasskazal-kak-ot-nego-uberechsya.html

Далеко не каждое опасное заболевание выдает все свои коварные последствия сразу, многие из известных недугов очень хорошо "маскируются".

КИШИНЕВ, 25 апр  – Sputnik. Остеопороз медики часто называют "тихим убийцей" из-за того, что это заболевание часто приводит к переломам костей. Как бороться с вероломным противником, в в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

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© CC0 / Pixabay / PIRO4D
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Доктор привел статистику, по которой в мире от остеопороза страдают каждая третья женщина и каждый пятый мужчина в возрасте от 50 лет.

Чтобы максимально обезопасить себя, врач рекомендует несколько шагов.

В первую очередь женщинам, у которых наступил период менопаузы, необходимо в обязательном порядке принимать кальций. Так можно избежать потери костной массы, пишет РИА Новости

"Причем одна половина дозы должна быть в таблетках, а другая поступать вместе с пищей. Только так кальций может дойти до костей. Введите в свой рацион молоко, йогурты, сыр, творог и апельсиновый сок", — подчеркнул Александр Мясников.

Творог
© Sputnik / Владимир Песня
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Он также перечислил факторы риска развития остеопороза. Это низкая масса тела или низкий индекс массы тела, низкая физическая активность, а также частые падения и вредные привычки. По словам Мясникова, хроническое курение снижает костную массу в среднем на десять процентов, что приводит к разрушению костей.

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Подросткам медик напомнил о важности физических нагрузок во избежание проблем с костями в будущем. Он также подчеркнул, что употребление сладких газированных напитков и переедание препятствуют набору костной массы.

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Красивая и здоровая жизнь (70)

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