"Тихий убийца": врач рассказал, как от него уберечься

Далеко не каждое опасное заболевание выдает все свои коварные последствия сразу, многие из известных недугов очень хорошо "маскируются".

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. Остеопороз медики часто называют "тихим убийцей" из-за того, что это заболевание часто приводит к переломам костей. Как бороться с вероломным противником, в в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Доктор привел статистику, по которой в мире от остеопороза страдают каждая третья женщина и каждый пятый мужчина в возрасте от 50 лет.

Чтобы максимально обезопасить себя, врач рекомендует несколько шагов.

В первую очередь женщинам, у которых наступил период менопаузы, необходимо в обязательном порядке принимать кальций. Так можно избежать потери костной массы, пишет РИА Новости.

"Причем одна половина дозы должна быть в таблетках, а другая поступать вместе с пищей. Только так кальций может дойти до костей. Введите в свой рацион молоко, йогурты, сыр, творог и апельсиновый сок", — подчеркнул Александр Мясников.

Он также перечислил факторы риска развития остеопороза. Это низкая масса тела или низкий индекс массы тела, низкая физическая активность, а также частые падения и вредные привычки. По словам Мясникова, хроническое курение снижает костную массу в среднем на десять процентов, что приводит к разрушению костей.

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Подросткам медик напомнил о важности физических нагрузок во избежание проблем с костями в будущем. Он также подчеркнул, что употребление сладких газированных напитков и переедание препятствуют набору костной массы.

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