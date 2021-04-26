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Прививка от коронавируса

Названы прививки, с которыми возможен въезд в ЕС

© REUTERS / DADO RUVIC
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (266)
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Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) пока одобрило четыре вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

КИШИНЕВ, 26 апр – Sputnik. Туристы, которые сделали прививку от коронавируса вакцинами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА), смогут беспрепятственно въезжать в любую из стран Европейского союза, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Ясно одно: все 27 государств - членов ЕС будут безоговорочно принимать всех тех, кто вакцинирован препаратами, одобренными EMA", – заявила фон дер Ляйен в интервью газете New York Times.

Глава ЕК не уточнила, когда именно могут возобновиться поездки, и другие подробности, пишет РИА Новости.

На сегодняшний день на рынке Евросоюза авторизацию получили четыре вакцины против COVID-19: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и Johnson & Johnson (закупка 400 миллионов доз с опцией допзакупки еще 200 миллионов).

Вакцина Спутник V
© REUTERS / DADO RUVIC
ВОЗ в мае проинспектирует производство вакцины "Спутник V"

Отмечается, что отдельные государства ЕС могут все равно оставить за собой право вводить более жесткие ограничения. В частности, некоторые страны могут не разрешить гражданам государств за пределами ЕС посещать объединение или ввести карантин даже для людей с сертификатами о вакцинации.

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но конкретная дата пока не называется. По данным СМИ, одобрения российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (266)

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