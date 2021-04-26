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Старый город в Ницце, архивное фото

Открывается генконсульство Молдовы во французской Ницце

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210426/34528397/otkryvaetsya-genkonsulstvo-moldovy-vo-francuzskoj-nicce.html

Гражданам Молдовы, которые находятся в ряде регионов Франции, будет облегчен доступ к консульским услугам, сообщает МИДЕИ.

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. От властей Франции получены все необходимые разрешения для открытия генерального консульства Республики Молдова в Ницце. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции.

Молдавский биометрический паспорт
© Sputnik / Mihai Caraus
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Новое консульство откроет свои двери начиная с 3 мая 2021 года. С указанной даты гражданам Молдовы будут оказывать все консульские услуги, за исключением оформления документов, удостоверяющих личность, – внутренних удостоверений личности и заграничныых паспортов. Оформление этих документов начнется в ближайшее время, сообщает МИДЕИ.

За деятельностью консульства можно будет следить на вебсайте учреждения, а также на странице в Facebook.

По словам генерального консула Молдовы во Франции Лилианы Морару, создание консульства в Ницце облегчит доступ к услугам для граждан нашей страны в регионах Прованс-Альпы-Лазурный берег, Окситания, Новая Аквитания, Овернь-Рона-Альпы и Корсика.

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Теги:
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