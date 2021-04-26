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Смольный собор в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге проходят мероприятия в рамках дней Республики Молдова

© Sputnik / Александр Гальперин
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210426/34529591/v-sankt-peterburge-prohodit-dni-respubliki-moldova.html

Спикер парламента Зинаида Гречаная поблагодарила МПА СНГ и руководство северной столицы России за подготовку насыщенной программы мероприятий.

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Спикер парламента Зинаида Гречаная назвала знаковым событием в молдавско-российских отношениях проведение дней Республики Молдова в Санкт-Петербурге.

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Мероприятия в рамках программы дней Молдовы проходят в северной столице России с 25 по 30 апреля по случаю 31-й годовщины государственного флага и герба нашей страны.

"Это событие в очередной раз подтверждает крепкие узы дружбы и сотрудничества между Молдовой и Россией, теплое отношение российского народа к многочисленной молдавской диаспоре, проживающей на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области и всей России", – написала Гречаная в социальных сетях. 
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Председатель молдавского парламента поблагодарила руководство и секретариат Межпарламентской ассамблеи СНГ, администрацию Санкт-Петербурга за подготовку насыщенной программы мероприятий культурного, исторического, спортивного, протокольного характера. По словам Гречаной, это укрепляет гордость наших соотечественников за принадлежность к своей стране, причастность к единой славной истории.

Гречаная также обратила внимание на тот факт, что в России испытывают искреннее уважение к государственным и национальным традициям народа Молдовы.

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