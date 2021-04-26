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Вакцина от коронавируса

"Спутник Лайт" зарегистрируют в майские праздники

© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210426/34529971/sputnik-layt-zaregistriruyut-v-mayskie-prazdniki.html

Вакцина разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которому принадлежит разработка первой в мире прививки от коронавируса "Спутник V".

КИШИНЕВ, 26 апр – Sputnik. В период майских праздников пройдет регистрация вакцины "Спутник Лайт", заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Планируем в майские праздники зарегистрировать", – сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Вакцина Спутник Лайт.
© Photo : Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
"Спутник Лайт" сможет снизить риск заражения коронавирусом вдвое
Вакцина "Спутник Лайт" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которому также принадлежит разработка первой российской прививки от коронавируса "Спутник V". В отличие от нее, лайт-версия предполагает одно введение препарата, сообщает РИА Новости.

Ранее Минздрав РФ выдал разрешение на проведение клинических исследований "Спутника Лайт". Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил, что "Спутник V" – это не один препарат, а платформа вакцин. По его словам, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки, в России же флагманом будет "Спутник V".

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