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Вакцина Спутник V

Прививку второй дозой вакцины "Спутник V" можно сделать через три месяца

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (268)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210426/34532276/povtornuyu-vaktsinu-sputnika-v-mozhno-sdelat-cherez-tri-mesyatsa.html

Ранее максимальный интервал между первой и второй прививкой российским препаратом "Спутник V" составлял 21 день.

КИШИНЕВ, 26 апр – Sputnik. Директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург заявил о возможности увеличения минимального интервала между введением первого и второго компонента вакцины "Спутник V". Если раньше максимальный срок между первой и второй прививкой был 21 день, то сейчас вторую можно сделать через три месяца. 

Спутник V
© Sputnik / Чедлы Бен Ибрахим
Российская вакцина "Спутник V" популярнее, чем остальные, среди жителей Молдовы

"В отношении вакцины "Спутник V", разработанной в нашем центре им. Н. Ф. Гамалеи, по запросу иностранных партнеров сообщаем, что считаем возможным по их просьбе на иностранных рынках увеличить минимальный интервал между введением первого и второго компонентов вакцины с ранее утвержденного 21 дня на срок до трех месяцев. Данное увеличение интервала не повлияет на силу иммунного ответа, вызываемого нашей вакциной, а в ряде случаев ее повысит и продлит", – сказал Гинцбург, слова которого приводятся в официальном Telegram-канале "Спутник V".
Он пояснил, что такой вывод сделан на основе опыта использования вакцин на идентичной аденовирусной платформе, а также проведения успешных кампаний по массовой вакцинации населения в России и большом количестве иностранных государств.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (268)

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