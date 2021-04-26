Прививку второй дозой вакцины "Спутник V" можно сделать через три месяца

КИШИНЕВ, 26 апр – Sputnik. Директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург заявил о возможности увеличения минимального интервала между введением первого и второго компонента вакцины "Спутник V". Если раньше максимальный срок между первой и второй прививкой был 21 день, то сейчас вторую можно сделать через три месяца.

"В отношении вакцины "Спутник V", разработанной в нашем центре им. Н. Ф. Гамалеи, по запросу иностранных партнеров сообщаем, что считаем возможным по их просьбе на иностранных рынках увеличить минимальный интервал между введением первого и второго компонентов вакцины с ранее утвержденного 21 дня на срок до трех месяцев. Данное увеличение интервала не повлияет на силу иммунного ответа, вызываемого нашей вакциной, а в ряде случаев ее повысит и продлит", – сказал Гинцбург, слова которого приводятся в официальном Telegram-канале "Спутник V".

Он пояснил, что такой вывод сделан на основе опыта использования вакцин на идентичной аденовирусной платформе, а также проведения успешных кампаний по массовой вакцинации населения в России и большом количестве иностранных государств.

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