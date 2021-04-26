ЕС подал в суд на производителей вакцины AstraZeneca

Производитель вакцины AstraZeneca не успевает выпускать необходимое количество препаратов, оговоренное в контракте с Европейским союзом.

КИШИНЕВ, 26 апр – Sputnik. Европейская комиссия (ЕК) запустила юридическую процедуру против производителя вакцин AstraZeneca. Причиной стало неисполнение контракта на поставки в Евросоюз вакцин против коронавируса, сообщил представитель ЕК.

"Комиссия запустила в минувшую пятницу юридическую процедуру против компании AstraZeneca в связи с нарушениями условий контракта. Ряд положений контрактов не были выполнены, компания не смогла предложить надежную стратегию для гарантии своевременных поставок вакцин. Комиссия действует как от собственного имени, так и от имени 27 государств–членов", – сообщил он на брифинге в Брюсселе.

Представитель ЕК подчеркнул, что "все государства ЕС поддержали этот шаг", передает РИА Новости.

Ранее в Европейской комиссии сообщали, что рассматриваются все варианты, чтобы добиться от AstraZenecа выполнения обязательств по поставкам вакцины против COVID-19, включая судебное разбирательство.

В последние месяцы ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин, в частности, компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать планы Брюсселя по вакцинации 70% взрослого населения союза уже к середине лета.

Позднее Pfizer/BioNTech и Moderna смогли преодолеть трудности и восстановить поставки вакцин по графику, Pfizer даже опережает его. При этом AstraZeneca решить проблемы с обеспечением Евросоюза вакцинами пока так и не смогла.

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