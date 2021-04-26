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Олимпийский огонь во время эстафеты Олимпийского огня в Токио-2020

Старейшая женщина планеты не сможет участвовать в олимпийской эстафете

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210426/34534568/stareyshaya-zhenschina-planety-ne-smozhet-uchastvovati-v-estafete.html

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Мероприятие должно стать самым масштабным по числу видов спорта – 33, и категориям – 339.

КИШИНЕВ, 26 апр – Sputnik.  Старейшая жительница планеты 118-летняя японка Канэ Танака отказалась участвовать в эстафете олимпийского огня из-за сложной эпидемиологической ситуации, сообщил телеканал NHK.

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции официальной формы российских спортсменов для Олимпийских игр в Токио бренда Zasport в павильоне Космос (Центр Космонавтика и авиация) на ВДНХ. Олимпиада в Токио-2020 была перенесена на год из-за коронавируса и пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Канэ Танака должна была участвовать в эстафете в качестве факелоносца в префектуре Фукуока, где мероприятие пройдет 11-12 мая. Предполагалось, что старейшая женщина в мире примет участие в эстафете, передвигаясь на инвалидном кресле, помогать ей бы стали ее родственники. Однако из-за риска заразиться самой и принести инфекцию в дом престарелых, где она сейчас проживает, Танака решила отказаться от участия. Официальный отказ будет передан в организационный комитет олимпийских игр в Токио, передает РИА Новости.

Эстафета олимпийского огня стартовала 25 марта в японской префектуре Фукусима и продлится 121 день до 23 июля – дня открытия Олимпийских игр. За это время эстафета пройдет по 47 префектурам в 859 населенных пунктах.

Талисман Летней Олимпиады в Токио Miraitowa позирует сзади Олимпийских колец после мероприятия по случаю 100 дней до Олийписких игр в Токио.
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/Pool
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Около 10 тысяч факелоносцев должны принять участие в мероприятии. Однако рост заражений коронавирусом в ряде префектур заставил власти отказаться от пробега по улицам городов.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии COVID-19 и пройдет с 23 июля по 8 августа. Мероприятие должно стать самым масштабным по числу видов спорта – 33, и категориям – 339. Изначально планировалось участие 10-12 тысяч спортсменов, однако из-за коронавируса это число может быть сокращено. Принято решение, что олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. 

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