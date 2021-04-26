Старейшая женщина планеты не сможет участвовать в олимпийской эстафете

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Мероприятие должно стать самым масштабным по числу видов спорта – 33, и категориям – 339.

КИШИНЕВ, 26 апр – Sputnik. Старейшая жительница планеты 118-летняя японка Канэ Танака отказалась участвовать в эстафете олимпийского огня из-за сложной эпидемиологической ситуации, сообщил телеканал NHK.

Канэ Танака должна была участвовать в эстафете в качестве факелоносца в префектуре Фукуока, где мероприятие пройдет 11-12 мая. Предполагалось, что старейшая женщина в мире примет участие в эстафете, передвигаясь на инвалидном кресле, помогать ей бы стали ее родственники. Однако из-за риска заразиться самой и принести инфекцию в дом престарелых, где она сейчас проживает, Танака решила отказаться от участия. Официальный отказ будет передан в организационный комитет олимпийских игр в Токио, передает

Эстафета олимпийского огня стартовала 25 марта в японской префектуре Фукусима и продлится 121 день до 23 июля – дня открытия Олимпийских игр. За это время эстафета пройдет по 47 префектурам в 859 населенных пунктах.

Около 10 тысяч факелоносцев должны принять участие в мероприятии. Однако рост заражений коронавирусом в ряде префектур заставил власти отказаться от пробега по улицам городов.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии COVID-19 и пройдет с 23 июля по 8 августа. Мероприятие должно стать самым масштабным по числу видов спорта – 33, и категориям – 339. Изначально планировалось участие 10-12 тысяч спортсменов, однако из-за коронавируса это число может быть сокращено. Принято решение, что олимпиада пройдет без иностранных болельщиков.

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