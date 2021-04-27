МГУ попал в сотню лучших университетов в мире

Round University Ranking (RUR) – первый российский рейтинг университетов, издаваемый с 2010 года. В рейтинге 2021 года представлены университеты 74 государств мира.

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова вошел в мировой топ-100 глобального рейтинга университетов Round University Ranking (RUR) за 2021 год. Университет занял 91-ую строчку рейтинга, передает РИА Новости.

В этом году в проекте приняли участие 867 университетов мира, включая 95 вузов России.

Round University Ranking (RUR) – является первым ежегодно издаваемым рейтингом российского происхождения. Начиная с 2010 года суммарно более тысячи ведущих университетов мира из 85 стран приняли участие в том или ином рейтинге RUR.

В рейтинге 2021 года представлены университеты 74 государств мира. При этом распределение университетов по странам достаточно неравномерно – первые 10 стран по числу вузов-участников аккумулируют 563 университета (63% от общего числа). Россия, начиная с 2017 года, входит в первую тройку стран по числу университетов-участников. Первое место занимает США со 128 вузами, на втором Россия с 95 участниками, на третьем – КНР с 68 вузами.

Отмечается, что первая двадцатка рейтинга наиболее стабильна – одни и те же вузы, преимущественно США и Великобритании, повторяются из года в год. Топ-3 в глобальном рейтинге составили три вуза из США: Гарвардский университет, Калифорнийский технологический институт, Стэнфордский университет.

Уточняется, что 2021 год стал рекордным по представленности вузов России. Сразу 95 отечественных университетов вошли в глобальный рейтинг, что дает 11% от общего числа участников, 15 из них вошли в мировой топ-500. Для сравнения, в 2020 году Россия была представлена 82 университетами, а в 2016 российских вузов было всего 23.

Кроме МГУ в российский топ-10 вошли Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (101 место в мире), Томский государственный университет (103 место), Московский физико-технический институт (106 место), Санкт-Петербургский государственный университет (305 место), Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (309 место), Университет ИТМО (324 место) Казанский (Приволжский) федеральный университет (372 место), Томский политехнический университет (375 место), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (384 место).

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