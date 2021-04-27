До конца мая в России выпустят 57 миллионов доз вакцин

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. Гражданский оборот вакцин от коронавируса в России до конца мая составит около 57 миллионов доз. Об этом сообщается в докладе Министерства здравоохранения РФ. Согласно отчету ведомства, в субъекты Российской Федерации отгружено 11,6 миллиона доз вакцин, передает РИА Новости.

"В настоящее время в субъекты Российской Федерации отгружено 11,6 миллиона доз вакцин. До конца мая 2021 года планируется выпустить в гражданский оборот 57 миллионов доз вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19", – указано в документе.

Как заявила директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист терапевт Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина, в России соблюдаются все необходимые меры, чтобы не допустить распространения COVID-19, а эпидситуация улучшается благодаря массовой вакцинации.

На борьбу с пандемией и поддержку здравоохранения России в 2020 году было выделено 609 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Этот препарат стал первой в мире официально одобренной вакциной от коронавируса SARS-CoV-2. Он создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ и РФПИ объявили об эффективности вакцины "Спутник V" на уровне 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата.

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