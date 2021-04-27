В водах Дании начали укладку труб "Северного потока – 2"

"Северный поток — 2" был построен на 95%, а уложить оставалось 121 километр от общей протяженности по двум ниткам в 2460 километров.

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. Судно "Академик Черский" после успешного прохождения морских испытаний начало трубоукладку "Северного потока – 2" в водах Дании, передает компания – оператор проекта Nord Stream 2 AG.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии.

США продвигают свой сжиженный газ в Европу и пытаются помешать российскому проекту. В декабре 2019-го Вашингтон ввел санкции против участвующих в строительстве компаний, из-за чего швейцарская Allseas немедленно остановила прокладку, сообщает РИА Новости.

Строительство возобновилось через 12 месяцев: в декабре 2020 года оператор Nord Stream 2 AG при помощи судна "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.

В марте компания сообщила, что "Академик Черский" сможет присоединиться к строительству после испытаний в районе Калининграда. Корабль должен возобновить укладку первой ветки "Северного потока – 2".

По данным на 31 марта, газопровод был построен на 95%, а уложить оставалось 121 километр от общей протяженности по двум ниткам в 2460 километров.

Москва планирует завершить строительство до конца лета.

© Sputnik "Северный поток – 2"

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