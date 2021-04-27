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Производство вакцин

Завершился первый этап европейской эспертизы "Спутника V"

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (273)
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Сейчас идет подготовка к инспекции производственной площадки. После завершения инспекции группа экспертов оценит возможность одобрения прививки "Спутник V" для экстренного использования.

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. Первый этап экспертизы Европейского медицинского агентства российской вакцины "Спутник V" завершился. В настоящее время идет подготовка к инспекции производственной площадки, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"У нас завершился первый этап экспертизы Европейского медицинского агентства, ждем отчета и готовимся к инспекции по производственной площадке", – сказал Мурашко на заседании Совета законодателей РФ.

Вакцина Спутник V
© REUTERS / DADO RUVIC
ВОЗ в мае проинспектирует производство вакцины "Спутник V"

После завершения инспекции группа экспертов ВОЗ и техническая консультативная группа оценят возможность одобрения прививки "Спутник V" для экстренного использования.

"Спутник V" – первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики коронавируса. Его разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. По результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, эффективность вакцины "Спутник V" составила 97,6%, она полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (273)

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