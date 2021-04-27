В "России сегодня" объявили о старте акции "Георгиевская ленточка-2021"

В этом году акция проходит в офлайн-формате с 27 апреля по 9 мая включительно во всех регионах России. Предполагается, что в ближайшее время к участию присоединятся также страны ближнего и дальнего зарубежья.

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. В столице России стартовала ежегодная акция "Георгиевская ленточка". На Зубовском бульваре в Москве волонтеры начали раздавать символы уважения к исторической памяти победителей у стен штаб-квартиры медиагруппы "Россия сегодня", где в 2005 году зародилась эта ставшая народной традиция. В 2021 году акция проходит в офлайн-формате с 27 апреля по 9 мая включительно во всех регионах России. Предполагается, что в ближайшее время к участию присоединятся также страны ближнего и дальнего зарубежья.

"Сейчас, когда великую историю Победы советского народа в самой страшной войне пытаются переписать и извратить, как никогда важно еще раз напомнить миру о беспрецедентном героизме тех, кто избавил человечество от ужасов фашизма. Георгиевская ленточка – святой для россиян всех поколений символ, знак нашей памяти и уважения подвигу отцов и дедов", – отметил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

© Sputnik / Ramil Sitdikov Дмитрий Киселев

Начало "Георгиевской ленточке-2021" было дано в рамках пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Ее участниками стали генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева, заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Павел Абрамов и руководитель ВОД "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова. В ходе пресс-конференции символический тираж георгиевских ленточек был передан представителям Россотрудничества, ВОД "Волонтеры Победы" и движению "Бессмертный полк России" для участников шествия, которое состоится 24 июня.

Заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева подчеркнула, что "акция "Георгиевская ленточка" родилась в стенах нашего агентства и стала народной традицией, уже неотъемлемым символом празднования Дня Победы".

"Нам приятно и важно, что остается трогательный и в то же время исторически насыщенный символ подвига нашего народа, исключительного мужества и самопожертвования. Слоганом акции с первых дней стали слова "Я помню! Я горжусь!", пусть они остаются ритмом жизни и для тех, кто будет жить спустя десятилетия после великой победы", – отметила Лосева.

© Sputnik / Ramil Sitdikov Наталья Лосева

На пресс-конференции также состоялась презентация фотокниги "Память Победы. Хранить вечно", которую подготовила служба визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня".

© Sputnik / Vladimir Trefilov Фотокнига "Память Победы. Хранить вечно"

Книга оформлена в виде полевого планшета, а ее страницы украсили архивные снимки предшественника "России сегодня" – Советского информбюро, 80-летие которого отмечается в 2021 году. На фотографиях запечатлены боевые действия и жизнь советского тыла во время Великой Отечественной войны. Книга также рассказывает о буднях военных фотокорреспондентов, составивших славу советской фотографической школы.

© Sputnik / Vladimir Trefilov Фотокнига "Память Победы. Хранить вечно"

До начала пресс-конференции ее гости и посетители пресс-центра могли в формате VR-реконструкции РИА Новости "Неизвестный знаменосец" воссоздать события 30 апреля и 1 – 2 мая 1945 года на крыше Рейхстага.

© Sputnik / Ramil Sitdikov В "Россия сегодня" дали старт акции "Георгиевская ленточка-2021"

Иммерсивный проект РИА Новости совместно с Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением "Бессмертный полк России" и при поддержке медиагруппы "Красный квадрат" доступен в приложении РИА.Lab, которое можно скачать на устройства с iOS в AppStore и Android в Google Play в приложении. Для просмотра пользователю необходимо использовать очки виртуальной реальности любого формата, включая картонные. Также доступен просмотр без кардборда в режиме 360.

Акция "Георгиевская ленточка" была задумана журналистами РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семьи пережили войну. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции: "Я помню. Я горжусь".

В том же году инициативу поддержало правительство Москвы и общественная организация "Студенческая община". С 2014 года в акции участвует медиагруппа "Россия сегодня" как преемник лучших традиций РИА Новости.

С 2015 года акция проводится в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов, среди которых "Волонтеры Победы", Роспатриотцентр, Россотрудничество при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня".

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