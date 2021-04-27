В "России сегодня" объявили о старте акции "Георгиевская ленточка-2021"

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. В столице России стартовала ежегодная акция "Георгиевская ленточка". На Зубовском бульваре в Москве волонтеры начали раздавать символы уважения к исторической памяти победителей у стен штаб-квартиры медиагруппы "Россия сегодня", где в 2005 году зародилась эта ставшая народной традиция. В 2021 году акция проходит в офлайн-формате с 27 апреля по 9 мая включительно во всех регионах России. Предполагается, что в ближайшее время к участию присоединятся также страны ближнего и дальнего зарубежья.
"Сейчас, когда великую историю Победы советского народа в самой страшной войне пытаются переписать и извратить, как никогда важно еще раз напомнить миру о беспрецедентном героизме тех, кто избавил человечество от ужасов фашизма. Георгиевская ленточка – святой для россиян всех поколений символ, знак нашей памяти и уважения подвигу отцов и дедов", – отметил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева подчеркнула, что "акция "Георгиевская ленточка" родилась в стенах нашего агентства и стала народной традицией, уже неотъемлемым символом празднования Дня Победы".
"Нам приятно и важно, что остается трогательный и в то же время исторически насыщенный символ подвига нашего народа, исключительного мужества и самопожертвования. Слоганом акции с первых дней стали слова "Я помню! Я горжусь!", пусть они остаются ритмом жизни и для тех, кто будет жить спустя десятилетия после великой победы", – отметила Лосева.
На пресс-конференции также состоялась презентация фотокниги "Память Победы. Хранить вечно", которую подготовила служба визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня".
Книга оформлена в виде полевого планшета, а ее страницы украсили архивные снимки предшественника "России сегодня" – Советского информбюро, 80-летие которого отмечается в 2021 году. На фотографиях запечатлены боевые действия и жизнь советского тыла во время Великой Отечественной войны. Книга также рассказывает о буднях военных фотокорреспондентов, составивших славу советской фотографической школы.
До начала пресс-конференции ее гости и посетители пресс-центра могли в формате VR-реконструкции РИА Новости "Неизвестный знаменосец" воссоздать события 30 апреля и 1 – 2 мая 1945 года на крыше Рейхстага.
Иммерсивный проект РИА Новости совместно с Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением "Бессмертный полк России" и при поддержке медиагруппы "Красный квадрат" доступен в приложении РИА.Lab, которое можно скачать на устройства с iOS в AppStore и Android в Google Play в приложении. Для просмотра пользователю необходимо использовать очки виртуальной реальности любого формата, включая картонные. Также доступен просмотр без кардборда в режиме 360.
Акция "Георгиевская ленточка" была задумана журналистами РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семьи пережили войну. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции: "Я помню. Я горжусь".
В том же году инициативу поддержало правительство Москвы и общественная организация "Студенческая община". С 2014 года в акции участвует медиагруппа "Россия сегодня" как преемник лучших традиций РИА Новости.
С 2015 года акция проводится в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов, среди которых "Волонтеры Победы", Роспатриотцентр, Россотрудничество при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня".
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