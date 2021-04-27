В Белоруссии 30 апреля начнется производство "Спутника V"

Предприятия, определенные для производства вакцины, будут выпускать около 500 тысяч комплектов препарата каждый месяц.

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. Серийное производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" начнется в Белоруссии с 30 апреля. Об этом сообщил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.

"Те предприятия, которые определены для производства, им дано задание создать мощности на 500 тысяч комплектов в месяц. Это небольшое количество, но этого хватает, чтобы решить проблему. С 30 апреля мы должны начать серийное производство", - сказал дипломат.

Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек, передает РИА Новости. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

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