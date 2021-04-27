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Сотрудник лаборатории. Архивное фото

Ученые определили главную опасность индийского штамма коронавируса

© Sputnik / Алексей Майшев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210427/34548430/uchenye-opredelili-glavnuyu-opasnost-indiyskogo-shtamma-koronavirusa.html

Исследователи считают, что антитела, выработанные у переболевшего COVID-19 человека, не помогут в борьбе с новым вариантом вируса.

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. Выявленные мутации нового штамма COVID-19 из Индии указывают на большую заразность этого варианта и его устойчивость к выработанным антителам как у переболевших людей, так и привившихся, сообщили РИА Новости в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения.

"В Индии были выявлены новые варианты, включая B.1.617. Это вариант с мутациями E484Q и L452R, который был впервые выявлен в Индии из проб, собранных 1 декабря 2020 года. Изучение данных мутаций продолжается", – отметили в ВОЗ.

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© Photo : Facebook / Mitya Menikv
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Предварительные результаты исследований свидетельствуют о том, что мутация L452R может повлиять на эффективность некоторых видов лечения моноклональными антителами, тогда как E484Q может привести к нейтрализации антител. Таким образом, антитела, выработанные у переболевшего COVID-19 человека, не помогут в борьбе с новым вариантом вируса.

При этом новый штамм также обладает высокой степенью вирулентности, как и штаммы, выявленные в Великобритании, Южной Африке и Бразилии.

По оценкам ВОЗ, пока не ясно, что повлияло на мутации вируса в Индии, однако вероятно, что одним из факторов стало проведение массовых мероприятий, которые усилили его распространение, а также ослабление антиковидных мер в стране.

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