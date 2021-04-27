Разработчики: "Спутник V" проходит четыре этапа очистки

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" проходит четыре стадии очистки. Об этом заявил на брифинге заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России по научной работе Денис Логунов.

По его словам, несколько стадий очистки делают производство дороже, но дают "невероятную" чистоту продукта.

"Сейчас прозвучала фраза о высокой чистоте нашего препарата, которая достигается четырехстадийной очисткой... С одной стороны, это значительно удорожает производство, потому что мы теряем некоторую часть нашего продукта, но мы достигаем невероятную чистоту нашего продукта. Это очень важно понимать", – цитирует слова Логунова РИА Новости.

Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка трех миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

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