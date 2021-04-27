Рок-фестиваль "Нашествие" в этом году пройдет в новом месте

Ранее фестиваль на протяжении многих лет проводился в Тверской области. В этом году мероприятие пройдет 30, 31 июля и 1 августа в подмосковном Серпухове.

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. Рок-фестиваль "Нашествие" пройдет в этом году 30, 31 июля и 1 августа на новом месте – в подмосковном Серпухове, сообщает во вторник пресс-служба фестиваля. До этого на протяжении многих лет местом проведения фестиваля была Тверская область, передает РИА Новости.

"Ведь современное "Нашествие" – это не только музыка десятков музыкальных коллективов, это еще и театр, кино, историческая реконструкция, детские, игровые и спортивные активности, а также другие зрелищные мероприятия", – напомнила она.

"Нашествие" в этом году действительно переезжает в Серпухов. Новое место – новые возможности! Под этим девизом мы и намерены обустроить главное приключение года в 2021 году. Подмосковье стало частью нашей долгосрочной стратегии развития фестиваля, и мы этому очень рады. Гостеприимство, с которым нас встречают в Серпухове, придает энтузиазма и воодушевляет! Уверена, что нашим многочисленным гостям придется по душе новая, очень живописная поляна фестиваля", - сказала управляющий фестивалем "Нашествие" Евгения Киселева. Организаторы, по ее словам, обещают "сохранить тот уникальный формат, который полюбили зрители за более чем 20-летнюю историю фестиваля".

"Проведение фестиваля в Серпуховском районе Подмосковья будет осуществляться с учетом соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, а также выполнения дополнительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции", – подчеркнули в пресс-службе.

Все раннее приобретенные билеты действительны на "Нашествие" в Серпухове: билеты для входа, стоянок, палаточных городков, палаточных гостиниц, SUPER VIP и другие категории билетов, добавляют организаторы.

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