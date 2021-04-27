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Долголетие

Назван продукт, спасающий от рака и болезней сердца

© CC0 / Pixabay / Ellen26
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210427/34549853/nazvan-produkt-prodlevayuschiy-zhizn.html

У людей, которые регулярно включали этот продукт в рацион, отметили снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 26%, а от онкологических заболеваний — на 23%.

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. Ученые из США доказали положительное влияние красного острого перца на продолжительность жизни, пишет британская Express.

Масштабное исследование показало, что регулярное употребление в пищу перца чили оказывает ряд положительных действий: противовоспалительное, антиоксидантное и противоопухолевое. Также перец регулирует уровень сахара в крови. Это связано с капсаицином — соединением, придающим перцу характерный острый вкус, передает РИА Новости.

Девушка медитирует на берегу океана
© Fotolia / De Visu
Ученые выяснили, какая привычка продлевает жизнь

В эксперименте приняли участие 570 тысяч добровольцев из США, Италии, Китая и Ирана. У людей, которые регулярно включали острый перец в рацион, отметили снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 26%, а от онкологических заболеваний — на 23%.

Но, поскольку точной информации о механизме защитного действия красного перца пока нет, для подтверждения результатов потребуются дополнительные исследования.

Перец красный острый
© Sputnik / Юрий Кавер
Перец красный острый

Ранее корейские специалисты провели метаанализ исследований, в рамках которых участники в возрасте старше 18 лет включали в рацион перец или его производные на период от четырех до 12 недель. Как оказалось, содержащееся в стручковом перце вещество снижает риск развития метаболического синдрома — комплекса нарушений обмена веществ.

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