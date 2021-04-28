Пока все спали: призрак Линкольна, жертва TikTok и "Бабуляграм"

КИШИНЕВ, 28 апр – Sputnik. Таинственный скрип, который услышали все присутствовавшие на брифинге пресс-секретаря Белого дома, напугал и саму Джен Псаки. Она прервала свое выступление, однако пошутила, что звук может издавать "призрак Авраама Линкольна", пишет РИА Новости.
"Lincoln's ghost?"— ABC News Politics (@ABCPolitics) April 27, 2021
Odd sound disrupts White House press sec. Jen Psaki's briefing with reporters. https://t.co/by7Gfo1iqn pic.twitter.com/p2F0kMRAr9
Испуг пресс-секретаря Белого дома хорошо заметен на кадрах, опубликованных в интеренете.
"Это старое здание. Не бойтесь. Не исключено, что это бродит дух Линкольна", — предположила она, продолжив свое выступление.
Псаки уже не раз становилась объектом критики и пародий, еще когда была главой пресс-службы Госдепа, — во многом благодаря оговоркам и ошибкам, которые допускала при обсуждении вопросов мировой политики.
На посту пресс-секретаря Белого дома она уже успела отметиться несколькими высказываниями: например, перепутала Космические силы (Space Force) и президентский самолет (Air Force One), а перечисляя обвинения в адрес Москвы, призналась, что "потеряла мысль".
Мессенджер от любимого внука: испанец создал "Бабуляграм"
Мануэль Лусио Дальо, испанский инженер, проникся тем, что многие пожилые люди лишены возможности полноценного общения, и сконструировал для своей 96-летней бабушки специалное устройство. Оно позволяет женщине общаться в мессенджерах с внуками без использования смартфона. О своем изобретении Мануэль рассказал в своем Twitter.
Hello world! I want to share with you a device I made, its name is "Yayagram", a machine that helps our beloved elders to keep communicating with their grandchildren . How? Let me open a thread to give you all the details of this contraption. pic.twitter.com/e5Nix3mvU7— Manu (@mrcatacroquer) April 25, 2021
Ретродевайс, похожий на телефонный коммутатор, получил название Yayagram. На испанском языке слово "yaya" обозначает "бабуля", пишет МИР24.
В основу "Бабуляграма" положен микрокомпьютер, USB-микрофон и портативный принтер. Устройство может отправлять голосовое сообщение в мессенджер и получать ответ, который печатается на бумаге.
Чтобы отправить сообщение, бабуле нужно воткнуть кабель в разъем с именем получателя (оно указано рядом с каждым разъемом), нажать кнопку и во встроенный микрофон передать сообщение. Собеседник получает стандартное голосовое сообщение в Telegram. Ответ приходит в виде телеграммы – распечатывается на бумаге для чеков.
Изобретатель уверен, что его устройство поможет всем пожилым людям, которые не могут использовать смартфоны. Мануэль Лусио Дальо пообещал опубликовать чертеж устройства и программный код на языке Python, чтобы и другие пользователи смогли собрать аналогичный девайс.
Снимал видео для TikTok и стал жертвой брата
Трагедия произошла в подмосковной Балашихе: начинающего блогера, снимавшего эфирный ролик для TikTok, сбил машиной двоюродный брат. Об этом пишет "Московский комсомолец".
24-летний парень и его 21-летний родственник вели трансляцию в прямом эфире социальной сети, ролик предполагал довольно рискованное использование автомобиля. Роль операторов выплняли друзья юношей. Для трюка была построена "слоеная" конструкция высотой полтора метра, она состояла из рулонов туалетной бумаги и автомобильных ковриков. На эту конструкцию должен был взобраться один из братьев, в то время как другой на автомобиле ВАЗ должен был разогнаться и сбить ее. В это время находившийся на вершине конструкции парень должен был подпрыгнуть и опуститься на землю уже за машиной.
Во время исполнения трюка конструкция развалилась, водитель автомобиля, успевший разогнаться, не смог остановиться и наехал на своего двоюродного брата, упавшего на землю.
От полученных травм тот скончался на месте, это констатировали прибывшие по вызову медики.
По информации Следственного комитета, на допросе юноша, которого подозревают в причинении смерти по неосторожности, полностью признал свою вину и подробно рассказал о произошедшем. Он находится под подпиской о невыезде.
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