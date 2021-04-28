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Пока все спали: призрак Линкольна, жертва TikTok и "Бабуляграм"

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210428/34554355/Poka-vse-spali-prizrak-Linkolna-zhertva-TikTok-i-Babulyagram.html

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КИШИНЕВ, 28 апр  – Sputnik. Таинственный скрип, который услышали все присутствовавшие на брифинге пресс-секретаря Белого дома, напугал и саму Джен Псаки. Она прервала свое выступление, однако пошутила, что звук может издавать "призрак Авраама Линкольна", пишет РИА Новости.

Испуг пресс-секретаря Белого дома хорошо заметен на кадрах, опубликованных в интеренете.

"Это старое здание. Не бойтесь. Не исключено, что это бродит дух Линкольна", — предположила она, продолжив свое выступление.

Псаки уже не раз становилась объектом критики и пародий, еще когда была главой пресс-службы Госдепа, — во многом благодаря оговоркам и ошибкам, которые допускала при обсуждении вопросов мировой политики.

На посту пресс-секретаря Белого дома она уже успела отметиться несколькими высказываниями: например, перепутала Космические силы (Space Force) и президентский самолет (Air Force One), а перечисляя обвинения в адрес Москвы, призналась, что "потеряла мысль".

Мессенджер от любимого внука: испанец создал "Бабуляграм"

Мануэль Лусио Дальо, испанский инженер, проникся тем, что многие пожилые люди лишены возможности полноценного общения, и сконструировал для своей 96-летней бабушки специалное устройство. Оно позволяет женщине общаться в мессенджерах с внуками без использования смартфона. О своем изобретении Мануэль рассказал в своем Twitter.

​Ретродевайс, похожий на телефонный коммутатор, получил название Yayagram. На испанском языке слово "yaya" обозначает "бабуля", пишет МИР24.

В основу "Бабуляграма" положен микрокомпьютер, USB-микрофон и портативный принтер. Устройство может отправлять голосовое сообщение в мессенджер и получать ответ, который печатается на бумаге.

Чтобы отправить сообщение, бабуле нужно воткнуть кабель в разъем с именем получателя (оно указано рядом с каждым разъемом), нажать кнопку и во встроенный микрофон передать сообщение. Собеседник получает стандартное голосовое сообщение в Telegram. Ответ приходит в виде телеграммы – распечатывается на бумаге для чеков.

Изобретатель уверен, что его устройство поможет всем пожилым людям, которые не могут использовать смартфоны. Мануэль Лусио Дальо пообещал опубликовать чертеж устройства и программный код на языке Python, чтобы и другие пользователи смогли собрать аналогичный девайс.

Снимал видео для TikTok и стал жертвой брата

Трагедия произошла в подмосковной Балашихе: начинающего блогера, снимавшего эфирный ролик для TikTok, сбил машиной двоюродный брат. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Девушка за ноутбуком
© CC0 / Pixabay / Pexels
Верно ли, что TikTok — зло: что творят в видеосети жители Молдовы

24-летний парень и его 21-летний родственник вели трансляцию в прямом эфире социальной сети, ролик предполагал довольно рискованное использование автомобиля. Роль операторов выплняли друзья юношей. Для трюка была построена "слоеная" конструкция высотой полтора метра, она состояла из рулонов туалетной бумаги и автомобильных ковриков. На эту конструкцию должен был взобраться один из братьев, в то время как другой  на автомобиле ВАЗ должен был разогнаться и сбить ее. В это время находившийся на вершине конструкции парень должен был подпрыгнуть и опуститься на землю уже за машиной.

Во время исполнения трюка конструкция развалилась, водитель автомобиля, успевший разогнаться, не смог остановиться и наехал на своего двоюродного брата, упавшего на землю.

Скорая.
© Sputnik / Mihai Caraus
Фото: молодой человек упал с высоты во время записи ролика в TikTok

От полученных травм тот скончался на месте, это констатировали прибывшие по вызову медики.

По информации Следственного комитета, на допросе юноша, которого подозревают в причинении смерти по неосторожности, полностью признал свою вину и подробно рассказал о произошедшем. Он находится под подпиской о невыезде.

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