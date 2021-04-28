Пока все спали: призрак Линкольна, жертва TikTok и "Бабуляграм"

КИШИНЕВ, 28 апр – Sputnik. Таинственный скрип, который услышали все присутствовавшие на брифинге пресс-секретаря Белого дома, напугал и саму Джен Псаки. Она прервала свое выступление, однако пошутила, что звук может издавать "призрак Авраама Линкольна", пишет РИА Новости.

"Lincoln's ghost?"



Odd sound disrupts White House press sec. Jen Psaki's briefing with reporters. https://t.co/by7Gfo1iqn pic.twitter.com/p2F0kMRAr9 — ABC News Politics (@ABCPolitics) April 27, 2021

Испуг пресс-секретаря Белого дома хорошо заметен на кадрах, опубликованных в интеренете.

"Это старое здание. Не бойтесь. Не исключено, что это бродит дух Линкольна", — предположила она, продолжив свое выступление.

Псаки уже не раз становилась объектом критики и пародий, еще когда была главой пресс-службы Госдепа, — во многом благодаря оговоркам и ошибкам, которые допускала при обсуждении вопросов мировой политики.

На посту пресс-секретаря Белого дома она уже успела отметиться несколькими высказываниями: например, перепутала Космические силы (Space Force) и президентский самолет (Air Force One), а перечисляя обвинения в адрес Москвы, призналась, что "потеряла мысль".

Мессенджер от любимого внука: испанец создал "Бабуляграм"

Мануэль Лусио Дальо, испанский инженер, проникся тем, что многие пожилые люди лишены возможности полноценного общения, и сконструировал для своей 96-летней бабушки специалное устройство. Оно позволяет женщине общаться в мессенджерах с внуками без использования смартфона. О своем изобретении Мануэль рассказал в своем Twitter.

Hello world! I want to share with you a device I made, its name is "Yayagram", a machine that helps our beloved elders to keep communicating with their grandchildren . How? Let me open a thread to give you all the details of this contraption. pic.twitter.com/e5Nix3mvU7 — Manu (@mrcatacroquer) April 25, 2021

​Ретродевайс, похожий на телефонный коммутатор, получил название Yayagram. На испанском языке слово "yaya" обозначает "бабуля", пишет МИР24.

В основу "Бабуляграма" положен микрокомпьютер, USB-микрофон и портативный принтер. Устройство может отправлять голосовое сообщение в мессенджер и получать ответ, который печатается на бумаге.

Чтобы отправить сообщение, бабуле нужно воткнуть кабель в разъем с именем получателя (оно указано рядом с каждым разъемом), нажать кнопку и во встроенный микрофон передать сообщение. Собеседник получает стандартное голосовое сообщение в Telegram. Ответ приходит в виде телеграммы – распечатывается на бумаге для чеков.

Изобретатель уверен, что его устройство поможет всем пожилым людям, которые не могут использовать смартфоны. Мануэль Лусио Дальо пообещал опубликовать чертеж устройства и программный код на языке Python, чтобы и другие пользователи смогли собрать аналогичный девайс.

Снимал видео для TikTok и стал жертвой брата

Трагедия произошла в подмосковной Балашихе: начинающего блогера, снимавшего эфирный ролик для TikTok, сбил машиной двоюродный брат. Об этом пишет "Московский комсомолец".

24-летний парень и его 21-летний родственник вели трансляцию в прямом эфире социальной сети, ролик предполагал довольно рискованное использование автомобиля. Роль операторов выплняли друзья юношей. Для трюка была построена "слоеная" конструкция высотой полтора метра, она состояла из рулонов туалетной бумаги и автомобильных ковриков. На эту конструкцию должен был взобраться один из братьев, в то время как другой на автомобиле ВАЗ должен был разогнаться и сбить ее. В это время находившийся на вершине конструкции парень должен был подпрыгнуть и опуститься на землю уже за машиной.

Во время исполнения трюка конструкция развалилась, водитель автомобиля, успевший разогнаться, не смог остановиться и наехал на своего двоюродного брата, упавшего на землю.

От полученных травм тот скончался на месте, это констатировали прибывшие по вызову медики.

По информации Следственного комитета, на допросе юноша, которого подозревают в причинении смерти по неосторожности, полностью признал свою вину и подробно рассказал о произошедшем. Он находится под подпиской о невыезде.

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