Москвичам рассказали, когда наконец-то потеплеет

Апрельские температуры воздуха не радуют не только жителей Модовы: россияне тоже соскучились по теплу и с нетерпением ждут, когда же синоптики порадуют прогнозами.

КИШИНЕВ, 28 апр – Sputnik. Из-за усиления южной тяги ветров температура в Москве начнет резко повышаться уже с 6 мая. Об этом "Известиям" рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик уточнил, что воздух прогреется до 15-20 градусов, так что погода в День Победы будет благоприятной для проведения в российской столице воздушной части парада.

Фото: пехота, авиация и тяжелая техника - кадры с репетиции парада Победы>>>

Однако до 6 мая тепла ждать не стоит, подчеркнул Евгений Тишковец.

"С 30 апреля по 1 мая будут идти дожди. 2 мая наступит короткая передышка, но уже в ночь на 3 мая начнутся аномальные ливни, выпадет до 20 миллиметров осадков — половина месячной нормы. Ночью будет плюс один-шесть градусов, днем плюс 9–14", — рассказал он.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в свою очередь, заявлял РИА Новости , что теплая погода с температурой до плюс 20 градусов установится на юге Европейской России и на юге Западной Сибири в начале мая. При этом он посоветовал не ездить на северо-запад европейской части страны, где будет прохладно.

Молдавские синоптики также обещают повышение температуры воздуха не раньше мая. Так, 28 апреля погодав стране будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, без осадков. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +10 до +15 градусов по Цельсию.

Максимальная температура воздуха 29 апреля в Молдове составит от +14 до +19, минимальная – от +3 до +8. На 30 апреля днем прогнозируется до +23, 1 мая – до +25, а 2 мая – до +27.

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